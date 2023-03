Jeen Grievink

Maandag 20 maart 2023 14:14

Will Smith was afgelopen weekend aanwezig als VIP tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De 54-jarige filmster werd echter beveiligd tijdens zijn loopje over de grid en dat maakte het voor interviewer Martin Brundle wat lastig om een gesprek met hem aan te gaan. Brundle trok echter zijn stoute schoenen aan.

Smith is één van de grootste sterren van Hollywood en is bekend van zijn rollen in films als Focus, Bad Boys, Men in Black en I Am Legend. De acteur was afgelopen weekend aanwezig in Djedda, maar had constant een beveiliger om hem heen. Dit maakte het voor Brundle ingewikkeld om een gesprekje aan te knopen, maar de Britse presentator liet zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij zocht dan ook de confrontatie op, door de bewaker te negeren en op Smith af te stappen. Hij leek aanvankelijk te worden tegengehouden door de bewaker, maar Brundle wist de 'worsteling' te doorstaan.

Brundle moet zich hard maken voor interview met Smith

"Ik denk dat we allemaal goed georganiseerd zijn. Het is oké", zo zei hij tegen de persoonsbeveiliger. "Ik denk dat we... één vraag, en een beetje extra." Vervolgens wendde hij zich tot de Amerikaanse acteur en vroeg of hij Hamilton steunde dit weekend: "Will, goed om je op de grid te zien. Ben je team Lewis vanavond?" Smith gaf een bevestigende knik en zei: "Team Lewis, dat is mijn gozer. Ik ben uitgeweest gisterennacht dus ik ben mijn stem een beetje kwijt, maar ik ben altijd team Lewis."

Vervolgens vroeg Brundle of Smith samen met Hamilton op stap was geweest. De Mercedes-coureur leek dat namelijk wel te kunnen gebruiken na een matige kwalificatie. "Ik denk dat Lewis wel een goede stapavond nodig had, want hij had een behoorlijk lastige kwalificatie." Voordat Smith antwoord kon geven, kwam de beveiliger weer tussenbeide. Brundle negeerde hem echter en ging door met het stellen van vragen aan Smith.

Smith in de nieuwe Formule 1-film?

"Ga jij ook in de nieuwe Formule 1-film (waar Hamilton aan meewerkt, red.) spelen?", zo vroeg Brundle. "Ik ben nog niet gevraagd, maar ik zou het graag doen. Ik moet dan wel even aan m'n buikje werken, want die past zo niet in de auto", zo lachte de acteur. Vervolgens wendde Brundle zich tot de beveiliger: "Ik denk dat mijn ene vraag erop zit. Goed om je te zien."