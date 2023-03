Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 maart 2023 14:03

Mercedes kon jarenlang teren op de expertise en adviezen van Niki Lauda, maar sinds de legendarische coureur in 2019 op zeventigjarige leeftijd overleed, moet het team het zonder de Oostenrijker doen. Toto Wolff stelt dat hij zijn landgenoot met al zijn kennis nog iedere dag mist bij de Duitse renstal.

Het gaat allemaal niet zoals men had gehoopt bij het team van Mercedes. Nadat de Duitse formatie richting het einde van 2022 steeds dichter bij de voorkant van de grid leek te komen - er werd zelfs gewonnen in Brazilië - staat men in het nieuwe seizoen weer op een grote achterstand ten opzichte van Red Bull Racing. Ondertussen lijken ook Aston Martin en Ferrari geduchte concurrenten voor het team dat jarenlang de koningsklasse zo wist te domineren.

Nog altijd een gemis

En dus rommelt het binnen het in Brackley gevestigde team. Momenteel lijkt er ook niemand rust en kalmte te kunnen brengen binnen Mercedes. Eén van de mannen die dat wel altijd lukte, was natuurlijk Lauda. Wolff geeft dan ook toe dat de legendarische coureur drie jaar na zijn dood nog altijd enorm gemist wordt binnen het team. "Niki wordt na al die jaren nog gemist, omdat Niki de zaken altijd gemakkelijker maakte met wat écht belangrijk was", wordt Wolff geciteerd door Formula 1.

Terugdenken

Hij vervolgt. "Ik moet elke keer denken aan wat hij gezegd zou hebben, hoe hij de dingen zou hebben neergezet. Wij twee konden altijd zo goed samenwerken op dat gebied. Soms lukte het dus om dingen enorm simpel te maken, waardoor je tot resultaten kwam. Maar er zijn wel een hoop nuances. Dit is een technische sport, dus misschien was het mijn rol om de dingen te vertalen naar een manier waarop we het konden ontwikkelen in het design van de auto", besluit hij.