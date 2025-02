De V10-motoren zijn nog altijd ontzettend populair onder Formule 1-fans en met nam de wat oudere kijker zal toch nog altijd met mooie gevoelens terugdenken aan het geluid van die gierende motoren. Mohammed Ben Sulayem denkt nu serieus na over een eventuele terugkeer van de V10.

Het Formule 1-wereldkampioenschap rijdt al sinds 2014 met 1.6-liter V6-power units die ondersteund worden door een turbo en een elektrische motor. Daarvoor moest ieder team uitkomen met een 2.4-liter V8. De laatste luide V10 die in de koningsklasse van de autosport gebruikt mocht worden, was de allereerste Toro Rosso in 2006 die een 3.0-liter Cosworth-motor achter de coureur had liggen. De V10 maakte haar intrede in 1989 dankzij McLaren met Honda en Williams met Renault. Midden jaren 90 werd de V10 eigenlijk de standaard, omdat het toentertijd de perfecte balans had tussen lichtgewicht en vermogen.

V10 terug?

Na 2013 verdwenen de geliefde motoren dus uit de koningsklasse en tot op de dag van vandaag is de roep om de terugkeer van dat geluid groot. Lange tijd leek dat niet realistisch, maar plotseling heeft FIA-president Ben Sulayem er een opening voor geboden in zijn laatste Instagram-post: "De lancering van de Formule 1 in Londen deze week heeft veel positieve discussies over de toekomst van de sport op gang gebracht. Hoewel we uitkijken naar de introductie van de 2026-regels qua chassis en krachtbron, moeten we ook vooroplopen in toekomstige technologische motorsporttrends. We zouden een reeks directies moeten overwegen, ook het brullende geluid van de V10 die op duurzame brandstof rijdt", zo laat de president plotseling weten. Interessante ontwikkelingen, dus.

