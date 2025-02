De FIA heeft besloten om het eerder verplichte aircosysteem, dat tijdens warme wedstrijden gemonteerd zou moeten worden, te schrappen. De internationale autobond is volgens Motorsport.com van mening dat het toch iets te lastig is om zo'n systeem tijdens zulke weekenden te installeren. Als alternatief verplicht de FIA het dragen van koelvesten vanaf 2026.

Tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 liepen de temperaturen in de wagens zover op dat Logan Sargeant zich uiteindelijk onwel voelde en de wedstrijd moest staken. Diverse andere coureurs hadden ook last van de hitte, wat voor de FIA het startschot was om naar een oplossing te zoeken. Daarbij leek het vrijwel zeker dat er een koelsysteem zou komen dat op een airconditioner lijkt. Maar dat plan gaat niet door, want er blijken te veel haken en ogen aan het systeem te zitten.

Koelvesten

Vooral de montage van zo’n koelsysteem zou te ingewikkeld zijn, en de FIA grijpt daarom terug op bestaande middelen zoals het koelvest. Eerder deze week werd het gebruik van koelvesten door de F1-commissie in Londen goedgekeurd. Er moeten echter nog enkele voorwaarden worden gedefinieerd. Zo moet worden bepaald wanneer coureurs precies verplicht zijn een koelvest te dragen. Momenteel ligt die grens op 31 graden Celsius, maar de FIA meet die temperatuur met sensoren naast de baan. In de cockpit kan de temperatuur echter oplopen tot wel 60 graden Celsius.

Vanaf 2026 verplicht, voor 2025 optioneel

Vanaf 2026 wordt het dragen van een koelvest volgens het medium verplicht; voor 2025 is het nog optioneel. Wel houdt de FIA rekening met het extra gewicht dat komt kijken bij het dragen van een koelvest in de wagen. De internationale autobond wijst op een gewicht van 500 gram. Voor coureurs die in 2025 liever geen koelvest dragen tijdens warme races, wordt extra ballast aan de cockpit toegevoegd om een concurrentievoordeel uit te sluiten.

