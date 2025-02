Lewis Hamilton heeft op 19 februari 2025 zijn eerste testronden afgewerkt met de gloednieuwe Ferrari SF-25 op het privécircuit van Fiorano in Italië. Deze shakedown markeerde zijn debuut voor Ferrari, nadat hij twaalf jaar lang in dienst was van Mercedes. Hamilton noemde het "verkwikkend" en zei dat het voelde als een van die speciale "eerste keren" die je in je leven meemaakt, zoals je eerste kus.

De nieuwe SF-25, die recentelijk werd onthuld door Ferrari, werd met veel enthousiasme ontvangen. Tijdens de onthulling op Fiorano werd ook direct duidelijk dat Ferrari met deze bolide de strijd aan wil gaan met de topteams, waaronder Red Bull Racing. Hamilton's overstap naar Ferrari en zijn positieve ervaring met de SF-25, zorgen voor extra dynamiek in het aankomende Formule 1-seizoen. Na afloop van zijn test deelde Hamilton zijn gevoel over de nieuwe auto.

Hamilton lijkt vernieuwde passie te hebben gevonden

Hamilton's liet weten een "verkwikkende" rit achter de rug te hebben. Uit zijn reactie blijkt dat hij de liefde voor de sport opnieuw heeft ontdekt. Een gevoel dat de zevenvoudig wereldkampioen blijkbaar niet had verwacht na jarenlang aan de top van de F1 te hebben gestaan. Zijn testrun in de SF-25 omschrijft hij als 'één van de eerste keren': "Denk aan de eerste kus, de eerste date, de eerste keer op school, de eerste keer op de racebaan."

Hamilton verrast door nieuwe ervaring bij Ferrari

"Ik ben me ervan bewust dat er maar een handvol speciale eerste keren in het leven zijn", zo vervolgde Hamilton z'n reactie. "Ik dacht eerlijk gezegd dat ik al mijn eerste keren had gehad en dat niets ooit meer nieuw zou zijn. En aangezien ik al zo lang race, ben ik zelfs verrast over hoeveel ik nog steeds van mijn werk hou, en het voelde zo nieuw." Met deze woorden benadrukt Hamilton maar weer eens hoe verrast en blij hij is met de nieuwe ervaring die hij heeft opgedaan bij Ferrari. Het belooft een bijzonder seizoen te worden met Hamilton in de rode bolide van Ferrari. Of hij ook voor het kampioenschap, en dus zijn achtste titel, mee kan doen, moet nog blijken.

