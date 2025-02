Na Max Verstappen heeft Christian Horner zich nu ook uitgesproken over de geruchten rondom een mogelijke overstap naar het Aston Martin F1-team. De teambaas van Red Bull Racing moest lachen om het 'onrealistische' bedrag en benadrukt dat Verstappen bij zijn team heel gelukkig is.

Tijdens de winterstop doken er berichten op dat Aston Martin een aanbod zou hebben gedaan aan het adres van Verstappen voor in totaal maar liefst een miljard Britse pond. De Limburger zou dan ontwerper Adrian Newey volgen richting het team waar Lawrence Stroll eigenaar van is. Hij liet echter tegenover onder andere GPFans weten dat er geen transfer aan zit te komen. "Eerlijk gezegd, toen ik het voor het eerst las, zag ik wel zoiets [een bedrag van een miljard pond]. Ik heb echter alleen contact met hen gehad om te praten over GT3 voor dit jaar. Meer niet. Er valt eigenlijk niet veel over te zeggen, omdat er niks is." Horner maakt nu eveneens een einde aan de geruchten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen houdt rekening met herboren Hamilton: "Weten allemaal hoe goed hij is"

Miljard pond niet realistisch

"Ik snap dat het nieuws gevuld moet worden tijdens de winterstop, maar een miljard pond voor een coureur...", begon Horner tijdens het persmoment van Red Bull voor het F175-launchevenement. "Weet je, dat is een duizelingwekkend veel geld, maar volgens mij is Max heel gelukkig in de omgeving waarin hij zich momenteel bevindt. Hij is in dit team opgegroeid. Hij heeft een geweldig relatie met het team en de engineers en de monteurs en iedereen met wie hij werkt. Ja, het is onze taak om voor hem een competitieve auto te ontwikkelen en hem een platform te blijven geven waarmee hij in staat is om de resultaten te behalen die hij over de afgelopen bijna tien jaar heeft behaald."

Terugkomend op het bedrag van een miljard pond, zei de teambaas: "Het is gewoon niet realistisch. Geen enkel team kan zich dat veroorloven en dan maakt het niet uit wie erachter zit. Ik kan geen uitspraak doen over de financiën van andere teams, maar weet je, Red Bull bevindt zich op dat gebied op een goede positie vergeleken met anderen in de pits."

Gerelateerd