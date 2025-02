Max Verstappen zal het tijdens het F1-seizoen 2025 moeten opnemen tegen onder andere Lewis Hamilton die nu in dienst rijdt van Ferrari. De bolide van de Scuderia was vorig jaar competitiever dan de Mercedes. Verstappen begrijpt de overstap van de Brit wel, maar de Red Bull-coureur overweegt zelf niet verhuizen.

Het is al meer dan een jaar lang een veelbesproken transfer: Hamilton heeft Mercedes verlaten in ruil voor Ferrari. Het was tijd voor de zevenvoudig wereldkampioen om een nieuw avontuur aan te gaan en hoopt er in de welbekende rode kleuren een achtste titel aan toe te voegen. Hamilton heeft achttien seizoenen met de Zilverpijlen achter de rug in de Formule 1, eerst met McLaren en daarna bij het fabrieksteam. Verstappen begint dit jaar aan zijn tiende seizoen bij Red Bull Racing en hij legt uit waarom hij nog wel even bij de energiedrankfabrikant blijft.

Wedergeboorte voor Hamilton

"Ik heb geen motivatie nodig van iemand anders", reageerde Verstappen, tegenover de aanwezige media waaronder GPFans, op de vraag of het hem een boost geeft dat Hamilton nu in een Ferrari zal uitkomen. "Ik denk wel dat het mooi is voor Lewis zelf. Een nieuwe omgeving, nieuwe motivatie. Als je lange tijd bij hetzelfde team zit, je hebt veel gewonnen en je hebt daarna wat uitdagendere seizoenen, dan word je motivatie wel wat anders. Het is als een wedergeboorte, zo'n andere omgeving." Gevraagd hoe hij de titelkansen van Ferrari nu inschat, antwoordde de Nederlander: "We weten allemaal hoe goed Lewis is en we weten ook allemaal hoe goed Charles is, dus ze hebben twee goede coureurs ... maar het hangt er ook vanaf hoe goed de auto is."

© Getty Images | Verstappen bij de launch van de RB21 tijdens het F175-event

Verstappen blij bij Red Bull

Verstappen kreeg vervolgens de vraag of hij niet nadenkt over een mogelijke overstap naar een ander team, aangezien hij al lang bij Red Bull zit. "Ik voel me goed bij dit team. Het is als een tweede familie voor mij en ik geniet ook van werken met iedereen in het team. Het is een geweldige groep. Daar komt nog bij dat ik niet alleen aan Red Bull ben gelinkt in F1, ik doe daarbuiten nog veel dingen met hen en we hebben een heleboel deals lopen. Ik ben blij hier en ik heb nog steeds de motivatie, omdat, ook al was het geen eenvoudig seizoen met de hoeveelheid overwinningen die we hadden gewild, we wel het kampioenschap hebben gewonnen. Nu kijk ik gewoon uit naar het nieuwe seizoen en hopelijk hebben we de auto kunnen verbeteren. Dat alleen al is motivatie genoeg voor mij."

