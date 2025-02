Max Verstappen heeft gereageerd op geruchten rondom een mogelijke overstap van Red Bull Racing naar Aston Martin. De viervoudig en regerend wereldkampioen moet er tijdens het F175-launchevenement, waar ook GPFans bij aanwezig is, om lachen en zegt dat er contact was om een andere reden.

Tijdens deze winterstop kwam de Daily Mail met het bericht naar buiten dat het Aston Martin Formule 1-team een miljard Britse pond over zou hebben om de handtekening van Verstappen binnen te slepen. De coureur heeft nog een contract bij Red Bull tot eind 2028, maar heeft naar verluidt een clausule waardoor hij eerder kan vertrekken, als de Oostenrijkse formatie geen competitieve auto kan leveren. Adrian Newey, een van de beste ontwerpers uit de F1-geschiedenis, voegt zich in maart al bij Aston Martin en zou hebben gelobbyd in de hoop Verstappen ook naar het groene team te trekken. Verstappen heeft "totaal niet nagedacht" over het mogelijk verhuizen naar Aston Martin, vertelde hij eind vorig jaar bij Viaplay, en hij lijkt momenteel niet van gedachten veranderd.

Contact met Aston Martin

"Dat is wel een heleboel geld", begon Verstappen lachend tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, toen hij werd gevraagd naar de geruchten. "Eerlijk gezegd, toen ik het voor het eerst las, zag ik wel zoiets [een bedrag van een miljard pond]. Ik heb echter alleen contact met hen gehad om te praten over GT3 voor dit jaar. Meer niet. Er valt eigenlijk niet veel over te zeggen, omdat er niks is."

De Limburger heeft al vaker aangegeven zijn eigen GT3-team te willen beginnen en hij zou dat mogelijk met de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo kunnen doen. Momenteel heeft Verstappen.com Racing al een samenwerking met Emil Frey Racing, het team waar Thierry Vermeulen voor rijdt in de DTM en de GT World Challenge Europe.

