Aston Martin-CEO en teambaas Andy Cowell weet dat hij een enorme taak heeft bij zijn nieuwe team om er een wereldkampioen van te maken. Cowell, die wordt gezien als een genie in management en een sleutelfiguur in het succes van Mercedes, werd in juli aangekondigd als de nieuwe CEO van Aston Martin.

Cowell werkte al bij Mercedes voordat het bedrijf besloot om een fabrieksteam te worden, en niet alleen meer motoren te produceren. De ervaring van de Brit als ingenieur ligt in het ontwikkelen en verbeteren van motoren, iets wat maar al te handig zal zijn bij Aston Martin, die in 2026 samen zullen werken met Honda, en de facto ook een fabrieksteam zullen zijn gezien Honda alleen voor het team uit Silverstone zal werken. In juni 2020 verliet Cowell Mercedes, en na meer dan vier jaar afwezigheid zal hij nu overnemen als de hoofdverantwoordelijke van misschien wel het meest ambitieuze team op de Formule 1-grid. Met het aantrekken van zowel Cowell als Adrian Newey zal teameigenaar Lawrence Stroll goede resultaten verwachten, met name in 2026, wanneer de reglementen flink op de schop gaan.

Als je hetzelfde doet win je nooit

Inmiddels is Cowell al meerdere maanden aan de slag in Silverstone, en weet hij dat het team niet simpelweg kan afkijken bij andere ploegen als ze de ambitie hebben om wereldkampioen te worden. “Als je hetzelfde doet als wat er eerder is gedaan of hetzelfde als wat anderen doen, dan bereik je nooit nieuwe hoogten, dan win je nooit," zo legt hij uit. "Ik heb Lawrence [Stroll] veel beter leren kennen sinds ik ben begonnen; hij is zeer gepassioneerd over Aston Martin, over het verwezenlijken van zijn visie voor het bedrijf. Zijn boodschap is duidelijk en ik zou niet anders willen - je weet altijd waar je aan toe bent met Lawrence."

