Yuki Tsunoda zag eind 2024 dat niet hij maar Liam Lawson als vervanger van Sergio Perez bij Red Bull Racing werd aangesteld als nieuwe teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Japanner gaat in op die beslissing en zijn toekomst bij Red Bull.

Tsunoda gaat komend seizoen beginnen aan zijn zoveelste seizoen als coureur van Visa Cash App Racing Bulls. De Japanner wacht nog steeds op zijn kans bij Red Bull Racing naast Verstappen en moet in 2025 toekijken hoe Lawson die kans dus wel krijgt. Ondertussen moet hij zichzelf wederom gaan motiveren voor een seizoen bij het zusterteam en zal zijn doel zijn om indruk te maken op Red Bull voor het geval Lawson teleur gaat stellen en hij toch nog een kans krijgt.

Tsunoda over Red Bull Racing

In gesprek met onder meer GPFans voorafgaand aan de lancering van de livery's in de O2 Arena in Londen gaat Tsunoda in op het feit dat hij in 2025 weer bij het zusterteam van Red Bull rijdt en Lawson de kans krijgt bij Red Bull. Denkt Tsunoda dat hij nog een kans maakt? "Nou, ik weet het niet. Misschien verandert ons team volgend jaar weer van naam. Dan kan ik zeggen een ander team, maar laten we eerst maar eens kijken. Het hangt af van mijn prestaties, denk ik, en hoe een seizoen verloopt. Uiteraard wil ik graag in deze Red Bull-familie blijven. Hoe dan ook, als ik naar Red Bull Racing ga, zou dat geweldig zijn. En als dat niet zo is, dan zou ik nog steeds graag bij dit team [Racing Bulls] willen rijden. Dat doe ik namelijk al vijf jaar lang.”

Tsunoda voelt zich 'meest ervaren coureur' bij Visa Cash App Racing Bulls

Tsunoda vervolgt: “Ik ben de meest ervaren coureur in dit team. Ik voel me inmiddels wel verbonden met het hele team, wat voor een coureur als ik erg belangrijk is. Hierdoor krijg ik de kans om mezelf te ontwikkelen en me te concentreren op het rijden. Iedereen denkt hetzelfde over onze doelen. Ik voel veel steun, wat veel voor me betekent. Wat er ook gebeurt [in de toekomst], er kunnen interessante opties zijn [voor 2026 en daarna]. Uiteraard is mijn belangrijkste doel om met dit team te presteren, in onze Red Bull-familie.”

