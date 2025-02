Dr. Helmut Marko vindt het avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari fascinerend en stelt dat het nog veel te vroeg is om te stellen dat de 40-jarige Brit over zijn piek is. Wel verwacht de adviseur van Red Bull Racing dat Charles Leclerc niet zomaar te verslaan is en dat de zevenvoudig kampioen daarom aan de bak moet bij de Scuderia.

Na twaalf jaar Mercedes begint Hamilton in 2025 aan zijn nieuwe avontuur in Maranello. De Brit maakte de afgelopen weken zijn eerste meters op het circuit in Fiorano, onder het toeziend oog van de toegestroomde Tifosi. Ferrari liep de constructeurstitel in 2024 mis, want die ging uiteindelijk naar McLaren. Wel heeft het team van Frédéric Vasseur de wagen van het nieuwe seizoen op veel punten aangepast, om in het komende jaar wederom mee te doen voor de hoofdprijzen.

Marko is voorzichtig met uitsluiten Hamilton

Marko legt bij OE24 uit dat hij een opleving van Hamilton bij Ferrari niet uitsluit. "Even wennen, maar fascinerend", zo was zijn eerste reactie op het zien van Hamilton in het Ferrari-rood. Er zijn stemmen die opgaan en vertellen dat Hamilton over zijn hoogtepunt is, maar daar wil Marko niet aan. "Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Als Hamilton gemotiveerd is, kan hij gewoon verdergaan waar hij in 2021 was gebleven. Zijn inhaalrace destijds was indrukwekkend."

Factor: Charles Leclerc

Wel zal Ferrari het materiaal moeten leveren om te kunnen knokken voor de zeges, daarnaast krijgt Hamilton nog een zware dobber aan Leclerc. "En Hamilton moet zijn kwalificaties goed krijgen, dat is nooit zijn sterkste punt geweest. Als hij daar twee of drie tienden verliest ten opzichte van Leclerc, moet hij zich telkens een paar startplaatsen naar voren vechten. Dat belast de banden."

