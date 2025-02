George Russell heeft toegegeven dat hij hoopt dat Mercedes met het grote aantal veranderen niet weer problemen voor zichzelf heeft gerecreëerd die gedurende het seizoen opgelost moeten worden. Dit is iets wat in 2022, 2023 en 2024 gebeurde.

In gesprek met de media, waaronder GPFans, voor de lancering van de livery's voor 2025 zegt Russell dat Mercedes dit jaar veel veranderingen door gaat voeren. De Brit hoopt vooral dat Mercedes dit keer geen problemen voor zichzelf creëert aan het begin van het seizoen. “Het wordt een belangrijke verandering dit jaar. Het is alsof we elk jaar een probleem hebben ontdekt, opgelost en een nieuw probleem hebben gecreëerd. En we zijn waarschijnlijk veel gedisciplineerder geweest bij elke verandering die we hebben doorgevoerd. We zijn grondiger dan ooit geweest wat betreft de werking van de simulator, om er zeker van te zijn dat we niet in een nieuwe val lopen. Tot nu toe is het een redelijke stap, maar je hebt geen idee wat anderen aan het doen zijn.”

Rusell kent gevaren voor Mercedes

Russell vervolgt: “Ik denk dat we de afgelopen jaren zo gefocust waren op het oplossen van het probleem dat we niet vooruit keken naar de problemen die het in de toekomst zou veroorzaken. Het is alsof je één ding oplost en dan een nieuw probleem creëert. Dus we hebben veel meer vooruit gedacht dan we in het verleden hebben gedaan. Dat is heel normaal in de wereld van aero - als je ontwikkelt in de windtunnel."

Russell over 2025

Russell en Mercedes weten dat er risico's verbonden zijn aan het feit dat Mercedes constant de auto richting het begin van het jaar aanpast. “Als je de karakteristieken van de auto verandert en hoe hij zal sturen en hoe het voor ons zal voelen om ermee te rijden, als je de voorkant sterker maakt, gaat dat ten koste van de achterkant en als je te ver gaat, is dat net zo'n groot probleem als wanneer het de andere kant op is. Dus ik denk dat het echt grondig moet zijn. Zeggen 'oké, dit zijn de fundamentele veranderingen die we gaan doorvoeren, we denken dat het X gaat doen, gaat dat een probleem worden bij deze races? En zo ja, hoe gaan we daar omheen rijden?"

