Franz Tost vindt het maar onzin dat personeelsleden in de Formule 1 klagen over dat er te veel Grands Prix zijn. De voormalig topman van Toro Rosso en AlphaTauri, die de teambaas was tijdens het debuutseizoen van Max Verstappen in 2015, wil het liefst dat er zoveel mogelijk races worden georganiseerd.

De kalender van de koningsklasse van de autosport is de laatste jaren flink uitgebreid. In de tijd dat Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Sebastian Vettel om de wereldtitels streden, leek het nog absurd om 20 of meer races per seizoen te rijden, maar sinds vorig jaar zitten we aan een recordbrekende 24 Grands Prix. Zo zijn Las Vegas, Miami, Qatar en Saoedi-Arabië er onder andere bij gekomen de afgelopen jaren en in 2026 gaat de Formule 1 voor het eerst racen in Madrid. Het nadeel is dat het veel zwaarder is geworden voor niet alleen de coureurs, maar ook de monteurs en engineers. Tost zegt echter dat het 'geklaag' een complete grap moet zijn.

Nooit geklaagd

"ik denk dat 24 races helemaal prima is", begon Tost tegenover Sport Marke Medien, geciteerd door Motorsport-Total.com. "Mensen zeggen altijd dat de monteurs overwerkt zijn. Dat is een complete grap. Ze zijn helemaal niet overwerkt. [Vroeger] hadden we de race in het weekend en testten we op dinsdag, woensdag en donderdag, en helemaal aan het begin deden we dat zelfs met twee auto's. En het waren altijd dezelfde monteurs en engineers. Toendertijd hoorde ik nooit ook maar een klacht. Tegenwoordig is er een avondklok in de Formule 1, wat betekent dat je je werk stil moet leggen vanaf negen uur 's avonds tot acht uur 's ochtends. Jezus, wat wil je nog meer?"

26 races

"Ze mogen al in de Formule 1 werken, dat is een privilege", vervolgde de Oostenrijker. "Dat balans tussen werk en privéleven, al die shit, is compleet nutteloos. Dat heb je niet nodig. Dat is iets voor mensen die te lui zijn om te werken." Tost wil dan ook zoveel mogelijk races op de kalender zien. "Het kunnen er 26 races. Het jaar heeft 52 weken. [Een race] iedere twee weken zou logisch zijn. En ik zeg dat niet alleen, omdat ik met pensioen ben. Ik heb dit vroeger altijd gezegd."

