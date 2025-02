Hoewel McLaren vanuit verschillende hoeken nu al als favoriet wordt bestempeld voor het nieuwe seizoen, is Formule 1-commentator Olav Mol daar helemaal niet zo van overtuigd. Hij verwacht in 2025 geen dominant McLaren. Volgens Mol heeft het papaja-oranje team in 2024 lang niet alles uit het seizoen gehaald, terwijl de concurrentie juist veel heeft geleerd.

In 2025 rijdt de Formule 1 het laatste seizoen onder het huidige reglement. Vaak resulteert dat in een veld dat dichter bij elkaar ligt. Die trend was aan het einde van 2024 al zichtbaar: Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull wisten allemaal races te winnen. Het belooft dan ook een spannend seizoen te worden, waarin volgens Mol geen duidelijke favoriet is.

'Geen oppermachtig team in 2025'

"Nee, er gaat niemand oppermachtig zijn dit jaar, dat is het leuke van het feit dat we aan het einde van een cyclus van reglementen zitten", zo opent Mol in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk dat iedereen nu vooral aan het fine-tunen is aan het einde van de reglementen, waar we nu zitten. Dan zie je altijd dat het heel dicht bij elkaar komt. Het zou me verbazen als ze [McLaren] enorm dominant zijn", stelt Mol.

MCL38 snel, maar McLaren niet foutloos

Daarnaast vindt de commentator dat het papaja-oranje team vorig jaar, ondanks het winnen van de constructeurstitel, te veel steken heeft laten vallen: "Als ik heel eerlijk ben en dat is niet om na te trappen, maar ze hadden eigenlijk vorig jaar de dominante auto. Voor een groot deel van het kampioenschap, laat ik het zo zeggen. Zeker niet de eerste vijf a zes wedstrijden, maar daarna wel. En daar hebben ze ook niet alles uit gehaald wat erin zat."

Concurrentie heeft geleerd

Niet alleen de twijfel over het al dan niet invoeren van teamorders speelde een rol, ook de flexibele voorvleugels en het mini-DRS-systeem trokken de aandacht van de FIA. "Dat gedoe met 'moeten we nu wel of niet teamorders doorvoeren'. Ook twee keer een moment gehad dat er technisch iets was wat op het randje was en dat ze teruggefloten zijn door de FIA. Dus als dat allemaal nu weer weg is, moet je het allemaal wel weer zien." Ondertussen zit de concurrentie niet stil en heeft men veel geleerd van de snelle MCL38. Mol concludeert dan ook: "Het zou me verbazen als één iemand dominant is en ik zou het ook niet willen."

