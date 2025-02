Carlos Sainz kan zich wel vinden in de maatregelen rondom het vloeken binnen de autosport, maar wil wel voorkomen dat de FIA zich gaat bemoeien met wat de coureurs binnen de auto over de boordradio zeggen.

De internationale autosportbond vindt vloeken een grove overtreding, zo bleek vorig jaar. Max Verstappen omschreef zijn RB20 in Singapore met 'fucked' en kreeg daarvoor een taakstraf. Charles Leclerc kwam er nog met een boete vanaf toen hij een week later ook een scheldwoord in de mond nam. De FIA is daarnaast in 2025 met een strafpakket gekomen voor coureurs, waarvan rallycoureur Adrien Famoux de eerste is die op het strafbankje mag plaatsnemen. Famoux vertelde tijdens een interview 'We fucked up yesterday' en mag daarom 30.000 euro aftikken.

Goed gedrag

De verscherpte maatregelen rondom het vloeken gelden momenteel niet voor boordradio's tijdens een race en dat wil Sainz voorkomen, die zijn verhaal doet tijdens de lancering van de FW47. "F1-coureurs zouden genoeg controle moeten hebben tijdens persconferenties en mediaverschijningen om niet te vloeken, en ik ben voorstander van het maken van een gezamenlijke inspanning – wanneer alle kinderen ons zien tijdens persconferenties of voor de media – om ten minste goed gedrag te tonen en fatsoenlijk taalgebruik te hanteren", zo wijst hij naar de missie die hij onderschrijft.

Taalgebruik in de auto en taalgebruik buiten de auto

Wel plaatst hij een kanttekening bij taalgebruik tijdens interviews en taalgebruik in de auto. "Tegelijkertijd denk ik dat dit te veel is voor communicatie via de radio en de adrenaline en de druk die we in de auto ervaren. Ja, ik denk dat het te veel is wat de FIA probeert te bereiken met verboden en alles, want voor mij is dat een fundamenteel onderdeel van de sport, waar jullie de echte emotie, de echte druk en de echte opwinding in de stem kunnen horen en soms, helaas, zelfs het vocabulaire van een coureur", zo wijst de Spanjaard naar de emotie binnen de Formule 1

Emoties horen in Formule 1

Sainz wil de emotie binnen de auto dan ook vooral bewaken. "Het is goed om dit soort momenten te hebben, omdat je de echte coureur ziet. We zijn al heel beperkt in wat we je kunnen vertellen over onze teams, over onze situaties. We hebben al veel persconferenties. Ze vertellen ons al wat we moeten zeggen. Af en toe ben ik niet makkelijk op de radio, maar wanneer je die passie hoort, wanneer je die woorden hoort, zelfs als we soms vloeken op de radio, voor mij is dat een bewaarde schat in F1, en dat zou iets moeten zijn wat we niet zomaar moeten weggooien", aldus de Williams-coureur.

