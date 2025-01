De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de International Sporting Code geüpdatet en is met zwaardere straffen gekomen. Het draait vooral om het gedrag van de Formule 1-coureurs. Het reglement treedt meteen voor het seizoen 2025 in werking.

Coureurs die deelnemen aan kampioenschappen die door de FIA worden georganiseerd, moeten zich aan bepaalde gedragsregels houden. Worden deze overtreden, dan heeft dat vanaf dit jaar veel ernstigere consequenties. Een voorbeeld hiervan is het taalgebruik van Max Verstappen. Hij werd na een persconferentie in Singapore bij de stewards op het matje geroepen, omdat hij 'f*ck' zei. De Red Bull-coureur gebruikte het woord om zijn auto in de Grand Prix ervoor te beschrijven en niet om iemand te beledigen. Toch werd hij schuldig bevonden van het overtreden van Artikel 12.2.1.k, wat tegenwoordig 12.2.1.l is, oftewel 'wangedrag'. Verstappen moest een taakstraf incasseren en deed dat uiteindelijk in Rwanda. De FIA en haar president Mohammed Ben Sulayem lijken te vinden dat coureurs te makkelijk wegkomen met het overtreden van de gedragsregels en gaat door een update in het reglement zwaardere straffen uitdelen: enorme boetes, schorsingen en zelfs puntenaftrek in het kampioenschap. Verstappen is er dan met die taakstraf nog goed van afgekomen, maar gaat hij nog een keer in de fout, dan kan hij rekenen op een boete van bijna een ton en loopt hij risico op een schorsing, en bij een derde fout komt er puntenaftrek bij kijken. De Limburger moet dus samen met zijn collega's in de Formule 1 erg op zijn tellen gaan passen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen neemt FIA op de hak tijdens livestream: "Ik wil niet dat mijn vijfjarige dat hoort"

Lijst van zwaardere straffen

Overtredingen van deze regels in de International Sporting Code - binnen een periode van twee jaar - leveren nu de bijbehorende straffen op.

Artikel 12.2.1.f: Alle woorden, daden of geschriften die moreel letsel of verlies hebben veroorzaakt aan de FIA, haar organen, haar leden of haar leidinggevenden, en meer in het algemeen over de belangen van de motorsport en over de waarden die door de FIA ​​worden verdedigd. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.l: Elke vorm van wangedrag. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.n: Elke openbare aansporing tot geweld of haat. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.o: Het maken en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of opmerkingen die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat door de FIA ​​wordt bevorderd onder haar Statuten, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA ​​voor internationale races, of door de relevante ASN [nationale sport autoriteit] voor nationale races binnen hun jurisdictie. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap. Tevens moet de coureur in overtreding publiekelijk zijn excuses aanbieden. Is de excuses goed genoeg, dan kan de boete voor de eerste overtreding ingetrokken worden.

Artikel 12.2.1.p: Het niet naleven van de instructies van de FIA ​​met betrekking tot de aanstelling en deelname van personen tijdens officiële ceremonies bij een race die meetelt voor een FIA-kampioenschap. De eerste overtreding is een boete van €60.000, de tweede overtreding is een boete van €120.000 en een verbod op toegang tot gereserveerde gebieden voor het volgende evenement, en de derde overtreding is een boete van €180.000, een verbod op toegang tot gereserveerde gebieden voor 6 maanden en puntenaftrek in het kampioenschap.

Gerelateerd