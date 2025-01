Max Verstappen is teruggekomen van vakantie en is meteen weer actief geworden in het simracen. Zo deed hij mee aan het IMSA Esports Global Championship, al liep dat helaas in de soep. Tijdens de voorbereidingen streamde de viervoudig F1-kampioen met Team Redline en nam hij mooi de FIA op de hak.

Verstappen is samen met zijn partner Kelly Piquet, die in verwachting is, en stiefdochtertje Penelope in het Alpengebied geweest voor een aantal weekjes om kerst en oud en nieuw te vieren en om te skiën. Eenmaal thuis was de Limburger gauw weer achter het virtuele stuur te vinden. Hij zou deelnemen aan de IMSA Esports-seizoensfinale, een race van 2 uur en 40 minuten op Daytona. Bij de start knalde hij echter meteen tegen de Williams Esports Chillblast-BMW op. Al reed Verstappen zelf voor Verstappen.com Racing, Team Redline was met Williams in gevecht om het kampioenschap en Verstappen is weer lid van Team Redline - een controversiële crash dus, in de ogen van de Esports-fans. Verstappen werd twaalfde samen met Gustavo Ariel. Williams sleepte alsnog de titel binnen na een comeback van Matt Farrow en Jaden Munoz.

Wolff en FIA op de hak genomen

Om vertrouwd te raken met het IMSA Esports Global Championship, streamde Verstappen met Team Redline tijdens de wedstrijd van Sebring, die vlak voor de Daytona-race werd gehouden. Er was een discussie gaande waarbij Dom Duhan op een gegeven moment zei: "Ik heb gehoord dat het bullshit was, sorry voor mijn Frans." Verstappen was snel en reageerde grappend: "Dom, je mag niet zo schelden, hè. Ik wil niet dat mijn vijfjarige het ziet." Bekijk de beelden hier.

De coureur van Red Bull Racing doelt natuurlijk op de taakstraf die hij kreeg, nadat hij het f-woord had gebruikt tijdens een persconferentie. Waar de coureurs het niet eens waren met de straf voor Verstappen, vond Toto Wolff het juist wel goed dat de FIA had ingegrepen. "Ik heb het met mijn 7-jarige zoontje die kart en alles kijkt. Het was de eerste keer, een paar maanden terug, dat hij zei: 'Wat de f*ck'. Ik vroeg: 'Waar heb je dat gehoord?' 'Van de coureurs'", zo legde de Mercedes-teambaas uit tijdens een persmoment van het team vorige maand.

