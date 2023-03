Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 14:58 - Laatste update: 15:13

Valtteri Bottas maakte een eenzame race mee op het Jeddah Corniche Circuit afgelopen zondag. De Alfa Romeo-coureur werd achttiende in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij legt uit waarom hij de snelheid niet kon vinden.

Alfa Romeo staat op dit moment zesde in het constructeurskampioenschap, dankzij de vier punten die Bottas behaalde in de seizoensopener in Bahrein. Hij werd toen achtste, terwijl teamgenoot Zhou Guanyu als zestiende over de streep kwam. Wel zette de Chinees de snelste ronde neer. In Saoedi-Arabië verbeterde hij met een dertiende positie. Bottas kwam niet verder dan P18.

Artikel gaat verder onder video

Geen grip vanaf het begin

Bottas vertelde na afloop van de race aan de aanwezige media dat "er iets mis was" met zijn auto: "Ik vermoed dat ik in de eerste ronde over een brokstuk ben gereden. Al vanaf het begin van de race had ik gewoon geen grip. Misschien had ik dus wat schade aan de diffuser of iets dergelijks." De Fin was niet de enige die problemen ondervond in de openingsronde. Oscar Piastri verloor een stuk van zijn voorvleugel na contact met Pierre Gasly. Toevallig reed zijn teamgenoot Lando Norris eroverheen. Beide McLaren-coureurs maakten noodgedwongen vroeg in de race een pit stop.

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Porsche de stekker uit het Formule 1-project getrokken?

In de kont voelen

In de slotfase liet Bottas over de boardradio duidelijk merken aan zijn engineer Alex Chan dat er iets mis was met de auto: "Heeft de auto schade?" Hij kreeg als antwoord terug: "Tot dusver heb ik geen feedback om te melden." Bottas legde de problemen verder uit: "Ja maar, er iets echt iets. Dit is niet goed. Ik ben overal aan het glijden." Na de zwart-witgeblokte vlag te hebben gezien, bedacht de Alfa Romeo-coureur zich wat de oorzaak had kunnen zijn: "Er was iets mis, het gehele weekend al, maar zeker vandaag. Ik ben over een enorm brokstuk gereden in de eerste ronde, dat voelde ik in mijn kont, dus dat zou het kunnen zijn."