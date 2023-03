Waarom heeft Porsche de stekker uit het Formule 1-project getrokken?

Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 12:05 - Laatste update: 13:58

Het leek nog zo'n gelukkig huwelijk te gaan worden tussen Red Bull Racing en Porsche, maar die samenwerking is uiteindelijk nooit van de grond gekomen. Het Duitse luxemerk heeft inmiddels de poging om te starten in de Formule 1 opgegeven en daarmee zal de Volkswagen Group vanaf 2026 alleen Audi op de startgrid hebben.

Aan het begin van het seizoen 2022 gaf de Volkswagen Group aan dat het mee wil gaan doen in de Formule 1, maar dan wel vanaf het nieuwe motorreglement dat vanaf 2026 zal gaan gelden. Voor Audi is de zoektocht uiteindelijk uitgekomen bij het team van Sauber. De Duitser hebben inmiddels een minderheidsbelang binnen het team verworven en dat wordt in de loop van de tijd opgebouwd naar 75 procent. Op de achtergrond is Audi al flink aan het werk om de nieuwe power unit van de grond te krijgen. Voor dat andere merk van de Volkswagen Group verliep de zoektocht wat stroever. Red Bull leek de aangewezen partner, maar die deal klapte en dus staat Porsche met lege handen.

Streep door Red Bull

Daar waar Audi zelf motoren gaat bouwen, wilde Porsche 'slechts' de naam verbinden aan een Formule 1-team, maar daarbij wel de nodige zeggenschap binnenhalen. Precies op dat punt liep het spaak met Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal staat bekend om de snelle, korte lijntjes en dat proces wilde Helmut Marko, Christian Horner, maar ook Adrian Newey niet opgeven. Het betekende een no-go voor een deal met Porsche, dat daarmee noodgedwongen op zoek moest naar een ander team. McLaren leek ook nog eventjes een kandidaat, maar die plannen hebben geen vervolg gekregen.

Niet alleen de zeggenschap was een groot struikelblok bij de deal van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team heeft Red Bull Powertrains opgezet om de motoren te produceren en Porsche zou weinig aan die divisie kunnen toevoegen, aangezien het merk geen infrastructuur voor een motorafdeling heeft. Het merk zou dus wel kunnen profiteren van de technologie bij Red Bull Powertrains, om dit vervolgens te implementeren in hun straatauto's.

Volgens The Race zal Porsche zich nu richten op de andere raceklassen. Het Duitse merk is actief in de Formule E en daar zal dan ook meer aandacht naar gaan. Daarnaast denkt het merk aan een deelname aan de 24 uur van Le Mans. Het idee is om het 963 Hypercar-project nieuw leven in te blazen.

Kleine kans op Formule 1-deelname

Hoewel een Formule 1-deelname officieel voor Porsche nog niet wordt uitgesloten, worden de kansen daarop met de dag kleiner. Na de mislukte gesprekken met Red Bull hield Porsche nog vol dat er enkele opties waren om een zich bij een bestaand team te voegen. Het idee was nog steeds om een belang binnen een renstal te kopen, aangezien het team niet de infrastructuur heeft om zelf een motorproject op te zetten. Daarom heeft Porsche zich ook niet als motorfabrikant ingeschreven vanaf 2026.

Voorlopig trekt Porsche dus de stekker uit het project, maar de Volkswagen Group zal de buitenkansjes in de gaten houden en dus hoeven we niet gek op te kijken als het merk zich wellicht in de toekomst wel committeert aan een Formule 1-team.