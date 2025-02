Volgens verschillende bronnen is Netflix van plan de uitzendrechten van de Formule 1 in Amerika te bemachtigen, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk maakt dat hij niet zal opdraaien voor de kosten die Cadillac met zich mee kan brengen. Dit en nog veel meer in de GPFans News video van vandaag!

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

