Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 16:43

Dit seizoen zijn er al aardig wat coureurs uitgevallen waardoor ze geen punten scoorden. Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad vielen vijf coureurs uit, waaronder een pijnlijke uitvalbeurt van Sergio Pérez tijdens zijn thuisrace in Mexico. Een overzicht van het aantal uitvalbeurten tot nu toe.

In 2022 spanden Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Sainz en Fernando Alonso de kroon met zes uitvalbeurten. George Russell viel in 2022 maar één keer uit, en dit was niet eens door zijn eigen toedoen of door betrouwbaarheidsproblemen. Van de topcoureurs vielen Charles Leclerc en Sergio Pérez (drie races) het vaakst uit. Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen twee keer uit. Hoe is dit in 2023?

Artikel gaat verder onder video

2023

Logan Sargeant viel in Qatar uit, waardoor het de zesde keer was dat er in 2023 een DNF achter zijn naam kwam te staan. Hij stond hierdoor samen met Esteban Ocon bovenaan het lijstje, maar omdat Ocon in Austin voor de zevende keer uitviel stond hij toen weer bovenaan. Nu Sargeant afgelopen weekend weer uit is gevallen in Mexico, staan beide coureurs weer op zeven uitvalbeurten in 2023. Fernando Alonso viel, net zoals in Austin, uit. Het is het tweede weekend op rij dat de Spanjaard de finish niet haalt. Pérez was na de eerste ronde van de race al klaar, tot grote teleurstelling van de aanwezige fans. Ook Kevin Magnussen (drie uitvalbeurten) en Lance Stroll (vier uitvalbeurten) vielen uit in Mexico-Stad.

Er zijnnog vier coureurs in 2023 niet uitgevallen: Max Verstappen, Lando Norris, Liam Lawson en Daniel Ricciardo. Laatstgenoemde maakte in de Verenigde Staten weer zijn rentree en verving Liam Lawson.

Overzicht

Esteban Ocon: 7 keer uitgevallen

Logan Sargeant: 7 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 4 keer uitgevallen

Lance Stroll: 4 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 3 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 3 keer uitgevallen

George Russell: 3 keer uitgevallen

Alexander Albon: 3 keer uitgevallen

Oscar Piastri: 3 keer uitgevallen

Nyck de Vries: 2 keer uitgevallen

Zhou Guanyu: 2 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 2 keer uitgevallen (1 DNS)

Valtteri Bottas: 2 keer uitgevallen

Carlos Sainz: 2 keer uitgevallen (1 DNS)

Sergio Pérez: 2 keer uitgevallen

Fernando Alonso: 2 keer uitgevallen

Nico Hülkenberg: 1 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 1 keer uitgevallen

Max Verstappen: 0 keer uitgevallen

Lando Norris: 0 keer uitgevallen

Liam Lawson: 0 keer uitgevallen

Daniel Ricciardo: 0 keer uitgevallen

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.