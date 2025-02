Lewis Hamilton is sinds enkele weken volwaardig in dienst bij het team van Ferrari en de voormalig Mercedes-rijder lijkt zich als een vis in het water te voelen in Maranello. De zevenvoudig wereldkampioen bevestigt dat gevoel nu ook met een speciale post op zijn social media.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Speciale post Hamilton

Inmiddels is Hamilton alweer enkele weken actief voor de Italianen en is de gekte in het land groot rondom de recordkampioen uit Groot-Brittannië. Onder toeziend oog van hordes enthoustiaste fans reed hij zijn eerste kilometers in een Ferrari op Fiorano en inmiddels heeft hij ook in Barcelona - waar hij crashte - gereden. Verder is hij zich nu samen met het team aan het voorbereiden op een belangrijk seizoen, waarin hij zich hoopt te kronen tot achtvoudig wereldkampioen. Met het gevoel lijkt het in ieder geval goed te zitten, zo blijkt ook uit zijn laatste post op social media. Met een speciale video maakt hij één ding duidelijk aan zijn fans: "Ik voel me hier ontzettend thuis."

