De 41-jarige Fernando Alonso hoopt dat hij in 2023 zege nummer 33 kan toevoegen aan zijn palmares, maar erkent dat hij daarvoor toch echt afhankelijk is van een uitvalbeurt van Red Bull Racing. Het team uit Silverstone heeft dit jaar een flinke stap naar voren gezet, maar komt voorlopig tekort om op eigen kracht voor de zeges te vechten.

Alonso verbaasde afgelopen jaar vriend en vijand door bekend te maken dat hij in 2023 bij Aston Martin zou gaan racen. De verwachting was dat de Spanjaard wederom een stap in de verkeerde richting had gemaakt, maar de twee podiumplekken in 2023 bewijzen zijn gelijk. Hoewel de Spanjaard eerst nog een tweede plek moet bemachtigen, erkent hij bij Motorsport.com dat hij afhankelijk is van Red Bull, om dit jaar een zege te gaan pakken.

'Hebben wat hulp nodig'

Als Alonso het over hulp heeft, dan bedoelt hij natuurlijk een uitvalbeurt of technische problemen. Red Bull beschikt met de RB19 over de snelste wagen, maar in elk raceweekend tot nu toe zijn er wel problemen gemeld. "We hebben wat hulp van hen nodig, maar het zal uiteindelijk gebeuren als ze niet altijd als eerste en tweede kunnen eindigen. De ene dag is het een pitstop, de andere dag is het een versnellingsbak", zo wijst Alonso naar de spaarzame kansen om een overwinning aan zijn CV toe te voegen.

Betrouwbaarheid RB19

Tijdens het weekend in Djedda was het Verstappen die pech kende tijdens de kwalificatie. "Max had het [in de kwalificatie] en als hij het [in de race] had gehad, had hij de auto terug naar de pitbox moeten brengen. Er zullen dus enkele circuits zijn waar betrouwbaarheid of wat dan ook ons kan helpen en hopelijk grijpen we in die races de kans", zo verwijst de Spanjaard naar de eerste zege sinds de Grand Prix van Spanje in 2013.