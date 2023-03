Remy Ramjiawan

Woensdag 22 maart 2023 16:27

Ondanks dat het team van Ferrari ook in Djedda aankeek tegen een achterstand van meer dan een halve minuut vergeleken met winnaar Sergio Pérez, verwacht teambaas Frédéric Vasseur dat het gat met Red Bull Racing wel wordt gedicht.

De Fransman staat dit jaar aan het roer bij het team uit Maranello. Aan hem de schone taak om het Italiaanse team weer een serieuze poging te laten doen om voor de titel te strijden. Toch blijkt in 2023 dat het team nog van ver moet komen en de achterstand op de constructeurskampioen van vorig jaar, blijkt nog enorm groot te zijn. Ferrari is momenteel niet eens het tweede team, die eer gaat naar het relatief kleine Aston Martin, dat op de achtergrond hard aan de weg aan het timmeren is. Die positie deelt het team overigens met Mercedes, die net als Aston Martin op dit moment 38 punten heeft.

Focus op onszelf

Vasseur wil niet naar de concurrentie kijken, want er is binnen Ferrari genoeg te doen. "We moeten ons concentreren op onszelf, dat we weten wanneer we zwak zijn, en we moeten dit verbeteren. Ik denk dat het niet de juiste houding is om na te denken over het gat, of we het gat kunnen dichten enzovoort", zo wil hij bij MotorsportWeek niet naar Red Bull wijzen. Toch verwacht hij, op de directe vraag of Ferrari de achterstand kan goedmaken, dat het team dit in haar mars heeft: "Ik denk het wel, we moeten blijven aandringen."

Valse start in 2023

De Scuderia had van tevoren een andere start van het seizoen verwacht, dan hoe het nu is verlopen. De aanstelling van Vasseur heeft veel stof doen opwaaien binnen de renstal. Diverse personeelsleden zijn al vertrokken of denken aan een vertrek. Vasseur is binnengehaald om schoon schip te maken, maar CEO Benedict Vigna heeft voorafgaand aan het seizoen al medegedeeld dat alleen de wereldtitel telt. Het realistische beeld vertelt dat de Scuderia nog veel problemen weg moeten werken, voordat het aan een strijd om het kampioenschap kan gaan denken.