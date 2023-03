Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt zo snel mogelijk de ommekeer te realiseren, maar erkent dat het team simpelweg wat meer tijd nodig heeft, voordat het weer kan vechten om de bovenste plekken. Het contract van Lewis Hamilton verloopt aan het einde van het jaar en Wolff hoopt de Brit binnenboord te houden.

Ook de W14 kan tot op heden niet brengen, wat het team had gehoopt. Na een teleurstellend 2022 hoopte Mercedes in het nieuwe seizoen weer terug te zijn, maar de realiteit wil dat het gat naar Red Bull Racing nog steeds immens groot is. Daarnaast moet de renstal dit jaar niet alleen rekening houden met Ferrari, ook Aston Martin is hard aan de weg aan het timmeren.

Contract Hamilton

Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië erkent Wolff dat hij graag wil dat Hamilton een langer verblijf gaat ondertekenen. "Hoe meer we in deze moeilijke situatie zitten, hoe meer ik een langere deal met hem wil", zo vertelde Wolff tegen Sky Sports F1. "Hij is zo'n belangrijk onderdeel om iedereen op te peppen. Als er moeilijke dagen zijn, pikt de rest van het team hem op. We zijn hem een snelle auto verschuldigd. Hij is op de top van zijn kunnen. Hij heeft alle capaciteiten en ervaring. We hebben gewoon een snelle auto nodig, zodat hij en George [Russell red.] races kunnen winnen en voor het kampioenschap kunnen vechten. Het is mijn persoonlijke ding en ik wil dat dit gebeurt", zo legt de teambaas zijn missie uit.

Tijd tikt door

Toch blijkt het aan de praat krijgen van de W14 nog een lastige taak te zijn en hoewel er slechts twee races zijn verreden, wordt er al gesproken over een radicale andere koers. Linksom of rechtsom, het gaat simpelweg wat tijd kosten, voordat het team terug aan de top is. "Maar het tijdsperspectief is iets wat heel belangrijk is om in overweging te nemen. In de Formule 1 kun je alles veranderen wat je wilt, maar soms heb je wat meer tijd nodig", zo luidt het eerlijke bericht. Wolff erkende tijdens het raceweekend dat hij het op termijn niet erg zou vinden als Hamilton zijn heil elders zou gaan zoeken, maar voorlopig heeft hij er 'alle vertrouwen' in dat er een langere deal wordt ondertekend.