Mercedes-teambaas Toto Wolff legt bij Sky Deutschland uit dat het Lewis Hamilton was die uiteindelijk heeft besloten om afscheid te nemen van fysiotherapeut Angela Cullen. Het duo was de afgelopen zeven jaar onafscheidelijk in de paddock, maar vrijdag kondigde de 48-jarige haar vertrek aan.

Cullen speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol voor de zevenvoudig kampioen. Niet alleen was de fysiotherapeut er om ervoor te zorgen dat de Brit in topvorm was, ook was ze een luisterend oor voor de Mercedes-coureur. De afgelopen jaren was het duo onafscheidelijk en daarom is het vertrek ook opvallend. Het gaat er alles op lijken dat Hamilton, nu het wat minder gaat, het allemaal over een ander boeg wil gaan gooien en daarom voor een afscheid heeft gekozen en teambaas Wolff geeft openheid van zaken.

'Lewis was toe aan verandering'

"We hebben al enige tijd gezien dat Lewis op zoek was naar een verandering", zo wijst de teambaas naar een beslissing vanuit Hamilton. De Oostenrijker sprak zijn waardering uit voor de fysiotherapeut, maar voegt daaraan toe dat 'als het niet meer gaat, dan moeten we daar eerlijk over zijn en veranderingen aanbrengen'. Daarmee hint de teambaas op een situatie die simpelweg niet meer werkte.

Ondanks het afscheid heeft Wolff nog altijd een warme band met Cullen: "Angela zal altijd een cheerleader van het team zijn - zij is de enige die een luidere stem heeft dan een startende auto. Maar als dit is wat hij [Hamilton red.] beslist, dan zullen we hem absoluut steunen in welke richting hij ook wil gaan." Wie de nieuwe fysio van de Mercedes-coureur zal gaan worden, daar is op dit moment nog niets over bekend.