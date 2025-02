Zhou Guanyu heeft dan weliswaar geen stoeltje op de grid meer voor 2025, de Chinees blijft wél actief binnen de koningsklasse. De eerdere geruchten die rondzongen kloppen: de Chinees heeft onderdak gevonden bij Ferrari en wordt daar samen met Antonio Giovinazzi de reservecoureur.

Het leek er al lange tijd aan te komen na de aankondiging van Nico Hülkenberg bij Sauber/Audi, maar inmiddels is het van Zhou in de Formule 1 voorlopig ten einde. Nadat men hem - mede met het oog op het marketingtechnische aspect - in 2022 de kans gaf om in te stappen bij het team, had men nu genoeg gezien van de teleurstellende Chinees en besloot men - zoals verwacht - om andere keuzes te maken. Ook Valtteri Bottas overleefde de schifting en men gaat zich bij het team richten op nieuw talent in de vorm van Gabriel Bortoleto.

Zhou keert terug

Daar waar Bottas onderdak wist te vinden bij het team van Mercedes, is dat nu ook zijn voormalig teamgenoot gelukt: Zhou gaat namelijk vanaf aankomend seizoen aan de slag bij het team van Ferrari, waar hij herenigd zal worden met Fred Vasseur, de man die hem destijds binnenhaalde bij Sauber. Daarmee keert Zhou terug op het oude nest, daar hij in het verleden al uitkwam voor de Ferrari Academy. Zhou zal, zoals eerder vermeld, niet de enige coureur zijn die als reserve dient voor de Italianen. Ook Giovinazzi zal in die rol fungeren, waarmee het team de line-up voor 2025 compleet heeft.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025

