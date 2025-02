Dit seizoen keert Valtteri Bottas terug bij het oude nest van Mercedes en de Finse rijder gaat daar de rol van reservecoureur vervullen. In zijn vorige stint ging hij toch wat anders door het leven dan nu. Toto Wolff vertelt dat er wel een paar beperkingen komen in de bijzondere levensstijl van de Fin.

Bottas is zonder twijfel een van de meest consistente en ervaren coureurs in de recente geschiedenis van de Formule 1. De Fin heeft zichzelf bewezen als een vaste waarde op de grid, zowel als solide teamgenoot van Lewis Hamilton, als leider bij zijn vorige team, Sauber, het team waar hij inmiddels afscheid van genomen heeft en dat hij bestempelde als een 'fout' in zijn toch wel zeer respectabele loopbaan. Nadat het erop leek dat hij geen stoeltje voor 2025 meer zou hebben, heeft hij toch een rol in de koningsklasse weten te behouden. Hij keerde terug op het oude nest van Mercedes.

Naaktkalender en mat

Bij dat team zal hij de rol van reservecoureur gaan vervullen achter George Russell en Andrea Kimi Antonelli. In de tijd dat hij weg is geweest bij het team van Wolff, transformeerde Bottas van wat grijzere coureur naar een opvallende rijder in de paddock. Onder meer door zijn mat en de bijzondere naaktkalender die hij lanceerde voor het goede doel. Dat laatste hoeft voor Wolff niet meer: "Wij zijn Mercedes, dus wellicht gaat de naaktkalender niet meer door", citeert PlanetF1 de Oostenrijker. "Dat hebben we gezegd, maar we willen wel dat hij authentiek blijft. Als hij die lelijke mat wil houden, dan moet hij dat doen", lacht hij vervolgens.

Kimi Antonelli

De Mercedes-voorman onthult vervolgens dat de rol van reservecoureur niet het enige is dat Bottas gaat doen bij het team. Zo is er bijvoorbeeld ook een soort rol als mentor weggelegd voor Bottas voor de piepjonge Antonelli, die dit jaar voor het eerst bij een Formule 1-team aan de slag gaat: "Een onderdeel van Valtteri zijn rol is dat hij Kimi kan gaan helpen. Hij zal daar zijn als coach en houdt een oogje in het zeil met wat er gebeurt op de baan. Kimi kan dan gaan leren van Valtteri en van George."

