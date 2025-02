De nieuwe FIA-reglementen hebben natuurlijk een hoop stof doen opwaaien en vooral Max Verstappen lijkt in het nieuwe Formule 1-seizoen op zijn tellen te moeten gaan passen. De Nederlander lijkt in ieder geval voorbereid om zich wat meer in te houden, afgaande op beelden van zijn meest recente livestream.

Enkele weken geleden kwam de FIA plotsklaps met nieuwe reglementen op de proppen om 'wangedrag' en het schelden door coureurs in in de Formule 1 in te dimmen. Het ging om behoorlijk forse straffen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap. Een harde ingreep, waarbij je je zelfs kunt afvragen in hoeverre het rendabel is voor de sport. Mochten de regels heel streng gehandhaafd worden, moeten coureurs als Verstappen zeker op de tellen passen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen even in de fout

Het onderwerp van de nieuwe reglementen is ook in de livestreams van Team Redline onderwerp van gesprek. Ook tijdens de stream van zaterdag wordt er weer om gelachen. Verstappen, die juicht na een online overwinning van zijn team, laat zich even gaan: "Up and down the pitch, bitch!" Meteen zien we echter hoe de viervoudig wereldkampioen zich bewust is van het gebruik van een niet zo net woord. Het zorgt ook voor de nodige hilariteit bij de Limburger. Eerder werd hem ook al gevraagd of hij dit jaar een straf zou krijgen voor het vloeken: "Ik hoop het niet", zo klonk het.

he regretted it so quickly 😭 pic.twitter.com/j3V8i6Xcf2 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) February 2, 2025

