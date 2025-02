Voor Max Verstappen gaat het komende maand allemaal weer beginnen in de Formule 1, maar vriendin Kelly Piquet is alweer aan het werk na de winterstop. De Braziliaanse is aanwezig in Parijs deelt daar diverse pyjamafoto's.

Verstappen en Piquet brachten afgelopen jaar in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi het heugelijke nieuws dat vriendin Piquet zwangers. Voor Verstappen wordt het zijn eerste echte kind, hoewel hij op dit moment als bonuspapa door het leven gaat van stiefdochter Penelope. Het is daarnaast sowieso wel een gezellige bedoeling in huize Verstappen, want naast de katten is er onlangs ook een hond aan het gezin toegevoegd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen en Piquet nemen het ervan en de Braziliaanse toont de groeiende buik

Piquet in Parijs

Voor Piquet staan er werkzaamheden in Parijs op haar te wachten en op Instagram deelt zijn daarvan de nodige kiekjes.

Gerelateerd