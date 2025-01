Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij en voor Max Verstappen staan de laatste paar weken ontspanning op het programma, voordat de testdagen eind februari van start gaan.

De viervoudig kampioen zal aankomend seizoen met een nieuwe teamgenoot het seizoen aftrappen, namelijk: Liam Lawson. De Kiwi is uiteindelijk door de leiding van Red Bull Racing naar voren geschoven als vervanger van de kwakkelende Sergio Pérez. Ook Yuki Tsunoda hengelde naar het zitje, maar werd uiteindelijk niet goed genoeg bevonden. Helmut Marko verklaarde dat het dicht bij elkaar zat, maar dat er simpelweg meer rek in Lawson zit.

Ontspanning voordat Formule 1-spektakel losbarst

Voordat het Formule 1-spektakel van start gaat, staat er voor Verstappen nog wat ontspanning op het programma. Samen met vriendin Kelly Piquet wordt er nog flink getafeld en deelt de Braziliaanse nog even een update van haar buik. Zo maakte het duo in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi bekend dat Piquet in verwachting is. Het wordt het eerste kindje voor Verstappen, maar enige ervaring heeft hij al, als bonuspapa voor stiefdochter Penelope.

