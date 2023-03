Lars Leeftink

Dinsdag 21 maart 2023 18:48 - Laatste update: 18:51

Max Verstappen is van mening dat de straf die Fernando Alonso ontving voor het verkeerd opgesteld staan bij de start van de race een duidelijke oorzaak heeft, veroorzaakt door de FIA zelf. Ook bespreekt de Nederlander of het op te lossen is. De straf had er indirect bijna voor gezorgd dat Alonso niet op het podium eindigde.

Het was een drukke zondag voor Alonso met veel wendingen. De Spanjaard begon vanaf P2 en kende een prima start van de race. Hij had Sergio Pérez vlak na de start al ingehaald, maar moest even later de Mexicaan er alweer langs laten. Vervolgens werd al vrij snel duidelijk dat de auto van Alonso niet goed in het vak stond tijdens de start, waardoor hij vijf seconden straf kreeg. Deze straf werd vervolgens, zo was de FIA even van mening, niet goed uitgevoerd. Alonso mocht eerst wel het podium op, omdat hij op P3 was geëindigd achter Pérez en Verstappen. Even later werd toch bekend dat hij tien seconden straf kreeg, waardoor hij achter George Russell op P4 eindigde. Vlak voor middernacht Nederlandse tijd, een paar uur na de finish van de race, kwam de FIA met het nieuws dat Alonso toch geen straf kreeg en zijn P3 behield. Het was zijn honderdste podiumplek in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hackers vallen Ferrari aan en vragen losgeld voor veroverde gegevens

Verstappen over straf Alonso

Tijdens de persconferentie na afloop van de race in Saoedi-Arabië liet Verstappen zich uit over de veelbesproken straf van Alonso. "Ik heb niet gezien hoe ver Fernando buiten het startvak stond. Het is pijnlijk wanneer je daarvoor bestraft wordt, maar het is bijna hetzelfde als met de track limits. Soms discussieer je met de stewards of je tijd wint door buiten de lijnen te gaan en ik denk dat we op een gegeven moment een regel daarvoor nodig hadden."

Verstappen snapt twijfels

Verstappen begrijpt ook dat buitenstaanders denken dat een coureur amper tot geen voordeel haalt uit het te ver links of rechts neerzetten van de auto. "Het lijkt echt gek als mensen denken dat ze een voordeel kunnen behalen door meer naar links of rechts te staan bij de start. Ik weet niet hoe we dat beter kunnen doen." De Nederlander denkt wel te weten waardoor het nu al twee raceweekenden op rij fout is gegaan. Volgens Verstappen is het zicht in de nieuwe auto's, die sinds 2022 gebruikt worden, er niet beter op geworden. "Het zicht is erg slecht als je in de auto zit en dat is waarschijnlijk de reden waarom je niet altijd correct in het startvak staat."