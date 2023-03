Lars Leeftink

Dinsdag 21 maart 2023 17:43 - Laatste update: 17:45

Ferrari heeft te maken gehad met een aanval van hackers die het op de klantgegevens van het Italiaanse merk hadden gemunt. De daders eisen nu losgeld in ruil voor het teruggeven van deze gegevens.

Sky Sports Italia bracht dit als eerste naar buiten en heeft details van het incident onthuld. Dit heeft ervoor gezorgd dat Ferrari zijn klanten op de hoogte heeft gebracht van de inbreuk op de beveiliging en contact heeft opgenomen met de autoriteiten om de oorsprong ervan te onderzoeken. Het heeft er tevens voor gezorgd dat het merk met een statement is gekomen als reactie op deze aanval.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het grootste vraagteken voor elk team na de eerste twee raceweekenden

Statement Ferrari

In een verklaring bevestigde het in Maranello gevestigde merk dat het heeft geweigerd het losgeld te betalen dat door hackers wordt geëist. Ferrari claimt ook dat de dagelijkse activiteiten van het bedrijf niet werden beïnvloed door de inbreuk. "In overeenstemming met het bedrijfsbeleid zal Ferrari geen losgeldverzoeken accepteren, aangezien het instemmen met dergelijke verzoeken criminele activiteiten zou financieren en hackers in staat zou stellen hun aanvallen voort te zetten", luidt de verklaring. Ferrari voegde eraan toe dat het "onmiddellijk een onderzoek is gestart in samenwerking met een wereldwijd toonaangevend cyberbeveiligingsbedrijf. Bovendien hebben we de bevoegde autoriteiten geïnformeerd en we zijn er zeker van dat ze er alles aan zullen doen om het uitvoerig te onderzoeken."

Grootschalig onderzoek

Ferrari kondigde verder ook aan dat het samenwerkt met niet-gespecificeerde "experts" om het beveiligingssystemen te versterken en soortgelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen. "We hebben onze klanten op de hoogte gebracht van de mogelijke blootstelling van hun gegevens en de aard van de gebeurtenis", vervolgt de verklaring. "Ferrari neemt de kwestie van vertrouwelijkheid van zijn klanten zeer serieus en begrijpt het belang van wat er is gebeurd. We hebben samengewerkt met experts om onze systemen verder te versterken, waarvan we overtuigd zijn van de robuustheid. We kunnen ook bevestigen dat de inbreuk geen invloed heeft gehad op de activiteiten van ons bedrijf." Ferrari kent een moeilijke start van het Formule 1-seizoen 2023 en staat na de eerste twee races vierde in het constructeursklassement.