Het Formule 1-seizoen is twee raceweekenden oud en voor het merendeel weten we nu hoe de teams ervoor staan, hoe ze door de winter zijn gekomen en wat de pikorde is. Tijd om eens te kijken naar het grootste vraagteken per team voor de rest van deze eerste seizoenshelft en wellicht zelfs het hele seizoen.

Afgelopen weekend zagen we de auto's van 2023 voor het eerst in actie op een andere baan dan het circuit in Bahrein. Coureurs zoals Fernando Alonso waren benieuwd hoe hun auto op een ander circuit zou presteren, want tot afgelopen weekend hadden de auto's alleen op het circuit in Sakhir gereden tijdens de testdagen en het eerste raceweekend. Nu weten alle teams en coureurs hoe ze ervoor staan voor de rest van de eerste seizoenshelft en wat er beter moet.

Red Bull

Naast de relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, die afgelopen weekend in Djedda weer op de proef werd gesteld, is er nog een ander probleem bij het team dat tot nu toe in 2023 onverslaanbaar is gebleken. De betrouwbaarheid is tot nu toe alles behalve een kracht van het team, en dan gaat het in dit geval niet om de motor. De versnellingsbak van beide coureurs werd in Djedda al vervangen, waardoor ze nu al op de helft van de toegestane versnellingsbakken voor het seizoen zitten. Zowel in Bahrein als in Saoedi-Arabië leverde dit beide coureurs van Red Bull problemen op. Het enige voordeel voor Red Bull is dat het op dit moment letterlijk het enige probleem is waar het team mee te maken heeft. Met een een-tweetje tijdens beide races zonder enige concurrentie van andere teams gaat alles tot nu toe volgens plan voor de regerend wereldkampioen.

Aston Martin

Hetzelfde kan eigenlijk wel gezegd worden van Aston Martin, dat al twee podiumplekken op haar naam heeft staan na twee races en indruk maakt op de concurrentie. Het team staat momenteel tweede met 38 punten en heeft nu al bijna meer punten verzameld dan vorig jaar na het hele seizoen het geval was. Is er dan nog iets te verbeteren momenteel? Zeker. De Aston Martin is snel in zowel de langzame als snelle bochten en alles wat daar tussenin zit, maar de topsnelheid van het team blijkt nog niet zo snel te zijn. Om dit te verbeteren zullen er wat concessies gedaan moeten worden op andere gebieden, maar het lijkt voorlopig het enige echte gebied waar het team moet gaan verbeteren. En zelfs op het gebied van topsnelheid is de nood niet per se erg hoog.

Bij Mercedes is er niet heel erg veel wat goed lijkt te gaan. Het team staat momenteel, me hetzelfde aantal punten, derde achter klantenteam Aston Martin en moet voorlopig wederom Red Bull Racing voor laten gaan. Eigenlijk kan het hele concept van de auto hier wel genoemd worden als vraagteken. Het is vooral, zo bleek ook weer in Djedda, op de rechte stukken (topsnelheid) en in de snelle bochten waar de W14 van Lewis Hamilton en George Russell tijd verliest op de rest. Iedereen zal het beeld van Verstappen die met speels gemak langs Hamilton en Russell rijdt tijdens de race in Djedda nog wel op het netvlies hebben staan. Met de betrouwbaarheid van de auto zit het wel weer goed, maar de vraag is of het huidige concept wel de juiste is. Het team is van plan flink wat veranderingen door te voeren. De vraag is vooral hoe snel dit gedaan gaat worden en of het een positieve impact heeft op de prestaties van de auto.

Bij Ferrari zullen ze zich momenteel druk maken over heel veel dingen. Het team is, in plaats van de grootste uitdager van Red Bull, vierde in het kampioenschap bij de constructeurs met 26 punten. Wat de auto betreft is vooral de degradatie van de banden bij het Italiaanse team verontrustend. Toch valt het vooral op dat het buiten het circuit en de auto om enorm rommelt. De organisatie is al behoorlijk wat veranderd sinds de komst van Frederic Vasseur als teambaas en er zijn ook tijdens het seizoen al wijzigingen doorgevoerd. Het valt niet uit te sluiten dat er nog meer gaat veranderen, iets wat alleen maar voor afleiding zorgt en het tevens lastiger maakt om de auto op een consistente manier beter te maken. Het team zal eerst de problemen buiten de baan op moeten lossen voordat het echt kan presteren op de baan. Het lijkt namelijk ook allemaal invloed te hebben op de coureurs.

Alpine

Alpine, dat tot nu toe met acht punten op de vijfde plaats te vinden is, zal vooral over het raceweekend in Djedda tevreden zijn. Het team heeft niet de stap gezet zoals Aston Martin dat heeft gedaan, maar het is voor nu wel de leider in het middenveld. Met de topsnelheid van de auto zit het wel goed. De vraag is of het team nu een pakket op de baan kan krijgen dat ook in de minder snellere bochten en bij het uitaccelereren meer grip en snelheid kan ontwikkelen. Het team heeft de potentie om zich bij Ferrari, Mercedes en Aston Martin te mengen, zowel qua auto als qua mogelijkheden en het rijdersduo waar het team over beschikt.

De lijst van problemen bij McLaren is nogal groot. Het team heeft nog geen punt gescoord en is eigenlijk niet echt in de buurt gekomen tot nu toe. In Djedda zat het team er beter bij, maar waren het problemen die ervoor zorgde dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris geen punten scoorden. Het team mist topsnelheid en komt verder ook in snelle bochten nog wat tekort ten opzichte van Alpine, het team waar het de laatste jaren al mee concurreert. Toch lijkt de betrouwbaarheid het grootste vraagteken te zijn voor het team, dat tot nu toe met meerdere problemen te maken kreeg. Voor nu is een stap richting de top vijf niet realistisch en zit het legendarische team vast in de middenmoot met twee getalenteerde coureurs.

Bij Haas verloop het seizoen tot nu toe eigenlijk vrij stilletjes. Het is een schril contrast met de afgelopen jaren. Er was eigenlijk altijd wel iets bij het Amerikaanse team, maar tot nu toe in 2023 is dit niet het geval. De auto is tot nu toe niets bijzonders gebleken, maar is ook alles behalve slecht. De auto blinkt eigenlijk nergens in uit, maar is ook nergens echt dramatisch. Het enige puntje van het seizoen tot nu toe, goed voor de zevende plaats bij de constructeurs, werd gescoord in Djedda. Het grootste vraagteken is of het team genoeg ontwikkelingsmogelijkheden en snelheid heeft om richting Alpine te gaan met de auto van 2023, of dat het weer een seizoen wordt waarin het vast blijft zitten in de middenmoot. Daarnaast blijft het de vraag of het goed gaat op de baan tussen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, iets wat tot nu toe wel het geval is geweest.

Bij Alfa Romeo kan eigenlijk hetzelfde wel gezegd worden. Het team van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu scoorde tot nu toe vier punten (allemaal in Bahrein) en maakt net zoals Haas weinig indruk zonder daar een al te groot punt van te maken. Ook deze auto blinkt nergens in uit, maar is ook nergens echt de slechtste in. Net zoals bij Haas is de voornaamste vraag of het team zich uit de middenmoot en richting Alpine kan ontwikkelen, of dat het team moet gaan blijven strijden om de plekken rondom de tiende plaats.

Bij Williams zullen ze tot nu toe zeker niet ontevreden zijn. Het team heeft nog maar een punt veroverd (P8 bij constructeurs), maar de auto laat vooral op zondag zien goed met de banden om te kunnen gaan en tevens prima topsnelheid en snelheid in de snelle bochten te hebben. De winst lijkt te zitten in de zaterdag, waar het team vaak na Q1 al klaar is, en de langzamere bochten. Mocht het team hier wat aan kunnen doen, dan kan het consistent meedoen om de punten.

AlphaTauri

Het is bij AlphaTauri eigenlijk meer van hetzelfde, maar dan met wat meer prestatiedruk dan bij Williams het geval is. Net zoals bij Williams heeft het team momenteel vooral een auto die goed is op de zondag, maar het op de zaterdag lastig heeft om uit Q1 te komen. Het team heeft echter niet de topsnelheid zoals Williams dat heeft, maar is in de minder snelle bochten dan weer wat sneller. Het team is nog wel puntloos in 2023 en zal vooral hopen ergens wat meer topsnelheid en snelheid in de snelle bochten te vinden. Zeker omdat Red Bull de druk steeds meer op aan het voeren is op het zusterteam.