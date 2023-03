Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 maart 2023 14:06

De Formule 1 heeft besloten om Black Eyed Peas-leadzanger Will.i.am te vragen om muziek te produceren die vlak voor en vlak na de race op het circuit afgespeeld kunnen worden door Liberty Media. Hiermee wil men voorkomen dat uitzenders in de toekomst tegen copyrightclaims aanlopen wegens het uitzenden van andere muziek.

De koningsklasse is anno 2023 meer dan ooit een belangrijke vorm van entertainment. Sinds de intrede van Liberty Media is de sport een stuk commerciëler geworden en het is dan ook niet voor niets dat we met enige regelmaat de nodige beroemdheden aanwezig zien zijn tijdens een Grand Prix-weekend. Namen als Serena Williams, Tim Cook, Will Smith, Gordon Ramsey, Travis Scott, Tom Cruise en dus Will.i.am passeerden de afgelopen jaren de revue, waarbij de een wat meer interesse toonde dan de ander.

Artikel gaat verder onder video

Black Eyed Peas-zanger gevraagd

Will.i.am behoort in ieder geval tot de groep beroemdheden die vaak wél een bovengemiddelde interesse in de Formule 1 toont en de Amerikaanse producer en zanger is dan volgens The Sun ook gevraagd om muziek te gaan produceren voor de Formule 1. Deze muziek moet dan afgespeeld worden voor en na de race. Op dit moment is het voor veel uitzenders van de koningsklasse vaak een probleem dat er muziek uitgezonden wordt waar men geen copyright op heeft.

Probleem opgelost

DJ's die bijvoorbeeld na de podiumceremonie muziek afspelen waar geen rechten voor zijn, zorgen namelijk voor de nodige problemen voor de rechthebbende uitzenders. Met de keuze om de Amerikaanse artiest, die overigens in Saoedi-Arabië aanwezig was om een videoclip op te nemen, de muziek te laten produceren, moet dat probleem opgelost worden. Overigens lijkt het er wel op dat het traditionele Prelude to Act 1 Of Carmen gewoon de muziek blijft die tijdens de podiumceremonie wordt afgespeeld.