Jan Bolscher

Dinsdag 21 maart 2023 13:24

Martin Brundle vertelt dat hij stiekem een beetje opgelucht was toen hij Max Verstappen uit zag vallen in de kwalificatie in Saoedi-Arabië. Niet omdat hij iets tegen de Nederlander heeft, maar omdat er nu in ieder geval iets was om naar uit te kijken op de dag van de race.

Verstappen vond zijn waterloo afgelopen zaterdag in Q2 door een gebroken aandrijfas, waardoor hij als vijftiende aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië moest beginnen. De Nederlander had zodoende een uitdagende inhaalrace voor de boeg, met een eerste startrij bestaande uit Sergio Pérez en Fernando Alonso. Uiteindelijk wist Verstappen zich terug te vechten naar de tweede plaats, maar zijn Mexicaanse teammaat reed een dusdanig goede race pace dat de tweevoudig wereldkampioen het gat niet meer wist te dichten.

Artikel gaat verder onder video

Stilletjes opgelucht

"Uiteindelijk was het wederom een demonstratie van dominantie van Red Bull in Djedda", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat toen Max Verstappen een probleem met zijn aandrijfas had in de kwalificatie waardoor hij als vijftiende zou starten, ik stilletjes blij, opgelucht en energiek was. Niets tegen Max en zijn enorme talent, maar we hadden in ieder geval iets om naar uit te kijken op de dag van de race", leest het.

Verbazing bij Pérez

De verslaggever vervolgt: "Vooraan kon Pérez het tempo van Verstappen matchen en won hij de race in stijl. Zijn vijfde overwinning, waarvan vier op een stratencircuit. Maar nog belangrijker: zijn eerste overwinning waarbij Max tweede werd. Verstappen stal het punt voor de snelste raceronde in de laatste ronde en dat frustreerde Pérez duidelijk. Hij was verbaasd dat het team het gevecht niet tegenhield toen ze een ééntweetje in de tas hadden en hij kampte met een probleem aan zijn rempedaal. Max voelde ondertussen - zonder dat hij het wist - vibraties in zijn aandrijfas", aldus de Brit.