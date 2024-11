We zitten om 15:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de Sprint op het Autódromo José Carlos Pace. De Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 42e maal worden gehouden in de grootste stad van Brazilië. Het is met een temperatuur van 28°C prima weer, al is het wel bewolkt. Kan Oscar Piastri zijn pole position omzetten in een overwinning? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

