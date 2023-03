Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 maart 2023 18:44

Het team van Red Bull Racing boekte tijdens de Grand Prix van Bahrein natuurlijk een overweldigende één-twee voor het team, al wil dat niet zeggen dat dat kunststukje in Saoedi-Arabië zomaar herhaald kan worden. Max Verstappen denkt dat het team zeker genoeg werk aan de winkel heeft als men opnieuw mee wil doen.

Voorlopig lijkt Red Bull weer helemaal door te gaan waar hij aan het einde van 2022 gebleven was. De regerend wereldkampioenen wisten na een stroeve start van het vorige seizoen de zaken snel om te draaien en al snel bleek dat we in een seizoen van Red Bull-dominantie aanbeland waren. De Oostenrijkers wisten zeventien races op hun naam te schrijven en reden zo met twee vingers in de neus richting zijn tweede wereldtitel. Tijdens de openingsronde in Bahrein ging de Milton Keynes-formatie vrolijk op dezelfde voet verder met een één-twee tijdens de eerste race van het seizoen.

Max Verstappen

Verstappen blikt na de mooie opening vast vooruit richting de tweede race in Djedda. "Ik verwacht ondanks de geweldige start in Bahrein dat Djedda geen eenvoudige opgave wordt. Het is een heel ander circuit. De auto moet snel zijn. Toch denk ik dat we met al die hogesnelheidsbochten een sterke wagen kunnen neerzetten. De baan is op diverse plekken aangepakt om de zichtbaarheid te verbeteren. Hopelijk is dat voor de coureurs het geval, want het was soms nogal gevaarlijk. Het is echter wel een gaaf stratencircuit met veel grip. Ik kijk er altijd naar uit om daar te racen", citeert Motorsport.com.

Sergio Pérez

Sergio Pérez hoopt op zijn beurt in Djedda een gooi te doen naar zijn eerste overwinning van het seizoen. "Het is zaak om het momentum van Bahrein vast te houden. Er is nog ruimte voor verbetering in een poging de auto sneller te maken. In de eerste race hebben we veel data verzameld en achter de schermen is er hard gewerkt. Het gaat interessant worden om te zien hoe iedereen komend weekend presteert. Het is een heel andere baan dan in Bahrein. Ik kijk uit om terug te keren naar de baan waar ik in 2022 pole pakte. De timing van de safety car was nogal ongelukkig toen ik aan de leiding lag. Hopelijk is het nu mijn beurt om te winnen", besluit hij.