Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gaat ervan uit dat de renstal een betere job zal gaan doen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, aankomend weekend. Tijdens de openingsrace viel Esteban Ocon van de regen in de drup, maar wist Pierre Gasly vanaf P20 zichzelf op te werken naar de negende positie.

De openingsrace in Bahrein was een zware dobber voor het in Enstone gevestigde team. Ocon werd niet geholpen door de techniek en kregen straffen opgelegd, maar vervolgens ging de pitcrew niet goed om met de uitvoering en dus werd het een rampzalig weekend voor de 26-jarige coureur, die uiteindelijk in de 41e ronde naar de pitbox werd gehaald om de race te staken.

Slechte race Ocon volgens teambaas eenmalig

Ocon evenaarde in Bahrein het record van Pastor Maldonado met drie strafpunten in één race. Ondanks dit record konden slechts twee van deze fouten aan de Fransman worden toegeschreven - hij plaatste zijn auto te wijd van zijn startplaats en reed te hard in de pitstraat toen hij zijn eerste straf kreeg. Szafnauer steunde zijn coureur om dit voorval achter zich te laten en voegde daaraan toe: "Ik denk dat Estebans race eenmalig was, het hoogtepunt van een reeks fouten, sommige aan zijn kant, andere operationeel. Zijn kant van de garage zal ongetwijfeld sterker terugkomen in Saoedi-Arabië."

Esteban Ocon & Pierre Gasly

Potentie A523

De Franse renstal wist het 2022-seizoen als vierde team af te sluiten en Szafnauer was daar erg trots op. In het nieuwe jaar moet de Roemeens Amerikaan erkennen dat het team nog niet het maximale uit de auto kan halen, maar dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop. "Op dit moment weten we dat de A523 potentie heeft. We hebben alleen nog niet alles maximaal benut en er is werk aan de winkel om dat te bereiken. Het is een lang seizoen, we zijn geopend met punten en we moeten als team blijven pushen", aldus Szafnauer.