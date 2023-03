Vriendin Alonso onthult pensioenplannen van de 41-jarige coureur

Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 maart 2023 14:48 - Laatste update: 15:13

Andrea Schlager, de vriendin van Fernando Alonso, heeft aangegeven dat de 41-jarige tweevoudig kampioen wellicht aan het einde van zijn contractperiode een punt achter zijn actieve carrière zet. De Spanjaard is tot en met 2024 verbonden aan Aston Martin en dat zou dus het laatste kunstje van Alonso kunnen worden.

Tijdens de openingsrace in Bahrein werd duidelijk dat Alonso met zijn overstap naar Aston Martin geen verkeerde keuze heeft gemaakt. Hoewel de timing van de transfer vorig jaar wat opmerkelijk was, is de overstap met de derde plek in Bahrein de juiste geweest. Aan de motivatie van Alonso heeft het nooit gelegen en hoewel hij er in Bahrein nog strijdbaar uitzag, gaan de jaren op een gegeven moment natuurlijk wel tellen.

Artikel gaat verder onder video

Einde komt in zicht voor Alonso

Alonso's vriendin Schlager is televisiepresentatrice voor het Oostenrijkse televisiestation ServusTV, waar ze verslag doet van Formule 1, tennis en andere sporten. Tijdens een recente uitzending onthulde ze dat Alonso overweegt zijn contract met Aston Martin niet te verlengen en met pensioen zou kunnen gaan als het contract eind 2024 afloopt. "Hij heeft momenteel een tweejarig contract en dat zal hoogstwaarschijnlijk zijn laatste zijn", vertelde Schlager bij ServusTV.

OOK INTERESSANT: Alonso is na behalen podium in Bahrein duidelijk over doel: "Het WK winnen"

Fernando Alonso & Max Verstappen

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Fernando Alonso en Andrea Schlager

Alonso en Schlager ontmoetten elkaar in 2022 toen de tv-presentatrice in de paddock was en sinds een jaar is het duo een stelletje. Het paar plaatste veel foto's samen op hun Instagram-accounts tijdens de winterstop, waarbij Schlager onthulde dat de 41-jarige coureur geen pauze nam. "De hele winter bestond uit fitness, tennis en skiën. Het was indrukwekkend hoe hij vol gas ging", zo liet ze zich uit over de gedrevenheid van de Spanjaard.