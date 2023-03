Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 15:33 - Laatste update: 15:36

Het Formule 1-seizoen is volop aan de gang en aankomend weekend staat in het teken van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De eerste krachtmeting was in Bahrein en daar wisten Max Verstappen en Sergio Pérez een één-tweetje af te leveren voor Red Bull Racing. Fernando Alonso liet zien dat zijn overstap naar Aston Martin niet vruchteloos is geweest, door het laatste plekje op het podium in te nemen.

De volgende stop op de kalender is de race door de straten van Djedda. De koningsklasse van de autosport zal aankomend weekend voor de derde keer afreizen naar het Jeddah Corniche Circuit. De eerste editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was spectaculair te noemen met een intens gevecht om de leiding tussen Verstappen en Lewis Hamilton, die uiteindelijk werd gewonnen door de Brit. Een jaar later ging de strijd om de overwinning tussen Charles Leclerc en Verstappen. Na een kat-en-muisspel om de DRS, was het uiteindelijk de Limburger die de zege wist te pakken.

Jeddah Corniche Circuit

Het stratencircuit in Djedda staat bekend om de hoge snelheid en gemiddeld ligt dit op zo'n 250 kilometer per uur. Daarmee is dit het snelste stratencircuit van de hedendaagse Formule 1-kalender, terwijl de baan ook over de meeste bochten beschikt met maar liefst 27 afslagen. Sinds 2021 staat de race op de kalender en in datzelfde jaar is de baan ook opgeleverd. "Wat we willen zien is een racecircuit. We willen geen Mickey Mouse-circuits. We willen die oude klassieke stratencircuits met bochten van 90 graden niet. We willen snelle circuits, circuits die de coureurs zullen uitdagen – en ze zullen er dol op zijn", zo vertelde Ross Brawn destijds over het circuit.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden over vijftig ronden en de lengte van het circuit betreft 6,147 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Hamilton. De Brit zette in 2021 tijdens de race een 1:30.734 op de klokken en verdiende daarmee het extra punt voor de snelste raceronde.

Weersverwachting Grand Prix van Saoedi-Arabië

Hoewel de race pas over een week plaatsvindt en de weersverwachting nog alle kanten op kan gaan, wijzen de eerste vooruitzichten naar een warm weekend. De coureurs kunnen zich dan ook opmaken voor een zonnig weekend met gemiddelde temperaturen van zo'n 30 graden Celsius en vrijwel geen kans op regen.

Artikel gaat verder onder video

Stand in coureurskampioenschap

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing 43 punten 2. Aston Martin 23 punten 3. Mercedes 16 punten 4. Ferrari 12 punten 5. Alfa Romeo 4 punten 6. Alpine 2 punten 7. Williams 1 punten 8. AlphaTauri 0 punten 9. Haas 0 punten 10. McLaren 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Vrijdag zal het weekend worden afgetrapt met de eerste vrije training die om 14:30 uur Nederlandse tijd zal worden gestart. De tweede training begint om 18:00 uur en zaterdag om 14:30 uur is het tijd voor de laatste oefensessie, want om 18:00 uur is het tijd voor de kwalificatie. De startlichten zullen zondag om 18:00 uitgaan voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Vrijdag 17 maart

Eerste vrije training: 14:30 uur

Tweede vrije training: 18:00 uur

Zaterdag 18 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zondag 19 maart

Race: 18:00 uur