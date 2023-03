Remy Ramjiawan

Daar waar The Times eerder nog op dinsdag meldde dat er concrete plannen zijn over het organiseren van een Grand Prix van Oost-Londen, sluit een woordvoerder van de sport bij PlanetF1 een tweede race in Groot-Brittannië uit.

Het idee was om in de hoofdstad van Groot-Brittannië een race te organiseren in het Docklands-gebied. Het havengebied wordt de komende periode herontwikkeld en een race door straten van Oost-Londen leek dan ook in de maak. Max Farrel van ontwerpbureau LDN Collective heeft al een ontwerp van een circuit laten zien en er zou een unieke pitstraat komen. Niets van dat alles, zo blijkt een paar uur nadat het nieuws bekend werd, want een woordvoerder van de Formule 1 spreekt een tweede race in het land tegen.

Reactie Formule 1

Hoewel de organisator dus de wens heeft uitgesproken voor een race in het havengebied en ook al is gekomen met concrete plannen, krijgt het dus nul op het rekest vanuit de Formule 1. Een woordvoerder van de koningsklasse vertelt bij het Britse medium: "Er zijn geen plannen voor een Grand Prix in het havengebied. We hebben een langdurige relatie met Silverstone." Farrel hoopte eerder nog dat er simpelweg een tweede race in Groot-Brittannië zou plaatsvinden, maar moet die hoop nu laten varen.

De race was onderdeel van de herontwikkeling van het havengebied in Londen, waarmee zo'n 250 miljoen pond is gemoeid. Het circuit zou 5,8 kilometer lang worden met 22 bochten en een gemiddelde snelheid van 127 kilometer per uur.