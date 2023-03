Lars Leeftink

De eerste race van het seizoen in Bahrein zorgde voor een weekend vol ellende voor Mercedes. Toto Wolff en Lewis Hamilton hebben allebei hun frustratie geuit sinds de dominantie van Red Bull in Sakhir, en op dit moment ziet de situatie er erg somber uit.

Mercedes begon 2022 ook al niet al te best aan het seizoen, omdat hun nieuwe concept zwaar werd gehinderd door porpoising. Het bleek de voornaamste reden te zijn waarom het seizoen 2022 verloren ging. Tegen het einde van 2022 leek het erop dat Mercedes vooruitgang had geboekt toen George Russell zijn eerste zege boekte in Brazilië. De hoop was groot dat ze in 2023 weer klaar zouden zijn om te strijden voor kampioenschappen.

Wat is er mis bij Mercedes?

Enkele maanden later ziet het beeld er echter weer somber uit, met Hamilton die zondag niet binnen 50 seconden van racewinnaar Max Verstappen kon komen. Dus wat ging er mis? In zijn vaste column voor Sky Sports geeft Brundle zijn mening over een tumultueuze periode die het team van titelkandidaten naar subtoppers heeft gebracht. "Het lijkt mij dat Mercedes in 2022 de verkeerde kant op ging en weigerde om te veranderen. Zelfs Lewis [Hamilton] en Toto [Wolff] uitten openlijk hun teleurstelling op bepaalde momenten tijdens het weekend. Het moet op dit moment gespannen zijn binnen het team. De kwaliteit is er, het heeft alleen richting nodig om alles weer te laten kalmeren. 'Het Zero-sidepod-concept' is niet de zin die ze nog een keer willen horen, maar het mantra van het team was dat om van richting te veranderen eerst een stap achteruit nodig zou zijn voordat ze zouden werken. Pas dan zouden ze de nieuwe filosofie qua aerodynamica begrijpen. George Russell heeft al gezegd dat hij bereid is die pijn te ondergaan voor winst op langere termijn. Ze hebben de Mercedes vorig seizoen dogmatisch veranderd, maar ik zie of hoor de honger naar nog zo'n jaar niet."

Factoren die W14 niet helpen

Het bouwen van een concept dat simpelweg niet heeft gewerkt, is volgens Brundle slechts een deel van het verhaal. Hij zegt dat andere factoren hebben bijgedragen aan de huidige achteruitgang. “In de beginfase van het hybridetijdperk hadden ze zo'n enorm dominante krachtbron. Die hebben ze nu niet meer. Toen ze de krachtbronnen konden verbeteren, verloren ze van de concurrentie. Ze zijn ook sleutelfiguren zoals Andy Cowell, James Vowles en anderen kwijtgeraakt, terwijl James Allison zich momenteel ook ergens anders op richt. De resterende talentenpool is immens, maar het is nog niet samengekomen.”