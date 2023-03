Lars Leeftink

Woensdag 8 maart 2023 19:37 - Laatste update: 19:38

In het Formule 1 Race Café is kritisch gereageerd door Robert Doornbos en Renger van der Zande op eerdere uitspraken van Sergio Pérez over zijn rol binnen Red Bull Racing en zijn samenwerking met Max Verstappen. Afgelopen weekend was dit geen discussiepunt, simpelweg omdat er geen samenwerking nodig was.

Red Bull domineerde namelijk de Grand Prix van Bahrein door op zaterdag P1 en P2 te veroveren en deze posities op zondag niet meer uit handen te geven. Verstappen won de race met speels gemak, terwijl Pérez uiteindelijk op P2 terecht zou komen. Fernando Alonso kwam op P3 terecht, Carlos Sainz op P4 en Lewis Hamilton op P5. Een teamorder of samenwerking tussen Verstappen en Pérez was afgelopen weekend niet nodig, maar toch ging het hier wel over in het Race Café. Dit komt door uitspraken van de Mexicaan voorafgaand aan het weekend.

Uitspraken Pérez

In Mexicaanse media stelde Pérez dat "het natuurlijk wel zo is dat als ik niet het gevoel heb dat ik de steun krijg die ik nodig heb, dan ga ik anderen ook niet helpen." Renger van der Zande stelt in het Race Café van Ziggo Sport dat de uitspraken van Pérez niet zo handig zijn. "Dat moet je niet doen, dat soort dingen. Het is onhandig, maar ze [Red Bull] hebben het met hem ook onhandig gespeeld. Ze hebben bij Red Bull ook gewoon gezegd van: we willen je wel helpen, maar we kunnen het niet als Max het niet doet. Het is gewoon heel duidelijk dat Max de nummer één is en Pérez de tweede viool. Dat voelt hij aan alle kanten en niet alleen op de baan."

Verstappen is de prioriteit

Doornbos haakt vervolgens in en denkt dat Pérez er zelf gewoon anders over denkt en het niet eens is met zijn eigen status binnen het team. "Dat voelt hij dus niet, want anders ga je dat soort dingen niet zeggen. Hij denkt echt dat hij beter kan dan Max. Dat is het probleem. In zo'n situatie moet hij niet gaan denken dat hij beter is dan Max."