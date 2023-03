Lars Leeftink

Volgens Martin Brundle had de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de race zondag wel degelijk problemen die door het team onder controle gehouden moesten worden.

Er was niet veel te merken van deze problemen, want vanaf start tot finish reed Max Verstappen op P1. De Nederlander domineerde en kwam gedurende de race eigenlijk alleen auto's tegen die hij op een ronde achterstand reed. Pérez moest wat meer zijn best doen om P2 te behouden nadat hij deze positie eerder in de race kwijt was geraakt aan Charles Leclerc. De Mexicaan zou de Monegask uiteindelijk gedurende de race inhalen, waarna Leclerc uitviel met een motorprobleem. Ondanks een op het oog probleemloze zondag heeft Brundle wel degelijk wat problemen ontdekt.

Sterke start Red Bull

In zijn column voor Sky Sports zegt Brundle, voormalig coureur in de Formule 1, dat het een unieke start was voor Red Bull. "Het was de eerste keer sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 dat Red Bull een een-twee had tijdens de kwalificatie én de race. Toen ik na afloop van de race echter met een paar belangrijke mensen van het team sprak, bleek wel dat het niet allemaal zo vlekkeloos was verlopen als het leek." Vervolgens gaat Brundle in op de problemen van het team voorafgaand en tijdens de race op zondag.

Problemen op zondag

Voor de race begonnen de problemen al, maar volgens Brundle waren de grootste problemen bij Red Bull tijdens de race zelf. "Beide bolides kregen namelijk in parc fermé nieuwe onderdelen, oil inlet pipes, geïnstalleerd. Tijdens de race moest men bovendien kritieke problemen aan de versnellingsbak managen, bij beide auto's." Met P1 en P2 zal Red Bull hoe dan ook terugkijken op een prima weekend. Vorig jaar had Red Bull na de Grand Prix van Bahrein nul punten en twee uitvalbeurten achter hun naam staan. Wat dat betreft is de start in 2023 een stuk beter.