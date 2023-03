Lars Leeftink

Helmut Marko heeft de woorden van Toto Wolff en George Russell na de race in Bahrein direct onschadelijk gemaakt. Volgens de Oostenrijker is het kampioenschap helemaal nog niet beslist in het voordeel van Red Bull Racing.

Dit was wel wat Wolff, teambaas van Mercedes, en Russell na afloop van de race vonden. Red Bull eindigde op P1 en P2 in Bahrein dankzij Max Verstappen en Sergio Pérez, en lieten de rest van het veld ruim achter zich. Fernando Alonso kwam op P3 terecht, Carlos Sainz op P4. Wolff en Russell liet na afloop van de race weten dat ze het idee hebben dat Red Bull wel eens alle races in 2023 kan gaan winnen en het kampioenschap eigenlijk al wel beslist is.

Marko oneens met Wolff

In gesprek met OE24 laat Marko weten dat er van de uitspraken van Wolf niks klopt. "Dat is onzin, dat kun je na één race niet zeggen. Je hoeft alleen maar één foutje te maken in de opzet, zoals ons vorig jaar in Brazilië overkwam." Het was het weekend dat Verstappen en Pérez het met elkaar en het team aan de stok kregen dankzij het negeren van teamorders en Mercedes dankzij George Russell haar eerste en enige race van 2022 won.

Verschil tussen Red Bull en Mercedes

Ook Red Bull Racing heeft een mindere periode gekend, maar dit was volgens Marko voornamelijk te danken aan de motor van Renault. Volgens de Oostenrijker doet Mercedes de huidige mindere periode vooral zichzelf aan, mede ook door het feit dat ze zelf de motor leveren. "Het verschil is dat we een vijftig pk zwakkere motor van Renault hadden. Mercedes zorgt nu voor zijn eigen gebrek aan kansen." De vraag is of Mercedes in 2023 nog een echte uitdager van de huidige wereldkampioen gaat zijn.