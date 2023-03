Lars Leeftink

Mike Krack, teambaas van Aston Martin, is niet blij met de uitspraken van Sergio Pérez afgelopen zondag. De Mexicaan eindigde tweede in Bahrein en hield Fernando Alonso achter zich. De Spanjaard werd derde en zat zodoende, samen met Pérez en winnaar Max Verstappen, bij de persconferentie na de race. Dat vond Pérez een mooi moment om een grapje te maken.

Zo liet Pérez weten blij te zijn dat er drie Red Bulls op het podium staan en dat de aanwezige journalisten tegen drie Red Bull-coureurs praten tijdens de persconferentie. Alonso besloot mee te lachen met de rest, maar Krack was er na de race minder blij mee. In gesprek met F1Mania liet de teambaas van Aston Martin weten niet al te gecharmeerd te zijn van de woorden van Pérez. Toch probeert hij er niet al te veel energie in te steken. "We hebben altijd besloten dat we geen woordenoorlog zouden voeren, dus laten we het daarbij laten."

Red Bull nog ver weg

Krack denkt dat Red Bull voorlopig nog totaal niet in het vizier van Aston Martin is, ondanks het sterke weekend in Bahrein. "Ik denk dat het verschil nog steeds substantieel is. We weten niet hoeveel bandenmanagement Red Bull moest doen. Ik denk dat het heel comfortabel voor ze was. Ze zetten gewoon de verplichte banden klaar, gebruiken die en racen naar het einde. Ik denk dat we nu een goed resultaat hebben. We verbeteren onze auto. We vechten hier met teams die gewend zijn om vooraan te rijden. Ze zijn erg gewend aan ontwikkeling met hoge intensiteit. Dus laten we respectvol en nederig zijn en kijken hoe dit verder gaat."

Respect voor Stroll

Stroll, die zesde werd achter Lewis Hamilton en voor George Russell, keerde op bijzondere wijze terug van zijn blessures. Krack was, net zoals Alonso, onder de indruk van de prestatie van de Canadees. "We mogen niet vergeten dat hij geen testdagen heeft gehad. Hij had vrijdag een technisch probleem in de vrije training in Bahrein en dat zorgde voor enorm veel stress in de kwalificatie. Hij reed niet op de harde banden, dus we moeten nadenken over wat Lance deed in de race."