Lars Leeftink

Woensdag 8 maart 2023 15:13 - Laatste update: 16:02

Nico Hülkenberg bleek afgelopen weekend de eerste coureur te zijn die geen strafpunten kreeg voor het vier keer of meer overschrijden van de track limits, iets wat de Duitser maar liefs vijftien seconden aan tijdstraf tijdens de race opleverde. Hij lijkt daarmee te profiteren van een nieuwe aanpak van de FIA.

Hülkenberg kreeg namelijk geen strafpunten voor de track limits tijdens de race, iets wat in voorgaande jaren wel het geval was en tevens bij coureurs zorgde voor verbazing. Daar waar het doel van de strafpunten overduidelijk is, waren de coureurs van mening dat strafpunten krijgen voor track limits tijdens de race niet terecht was en niks met gevaarlijk rijgedrag te maken heeft. Daar lijkt de FIA nu naar geluisterd te hebben, gezien het feit dat Hülkenberg dus geen strafpunten heeft gekregen voor zijn overtredingen tijdens de openingsrace.

Race Hülkenberg

Hülkenberg sloot de Grand Prix van Bahrein af op P15. Van de coureurs die de race af konden maken, hield hij alleen Lando Norris en Zhou Guanyu achter zich. Dit kwam echter mede vanwege vijftien strafseconden wegens het vijf keer overschrijden van track limits. Hij kreeg een keer vijf seconden en een keer tien seconden. In voorgaande jaren was het zo dat de desbetreffende coureur na een vierde overtreding van de track limits al strafpunten kreeg. In het geval van Hülkenberg waren dat er na afgelopen weekend zelfs twee geweest. Op deze specifieke regel was dus veel kritiek, iets waar de FIA dit jaar dus wat aan gedaan lijkt te hebben.

Haas in Bahrein

Het zal Hülkenberg en Haas echter verder niet al te veel opleveren. Hülkenberg werd dus vijftiende, terwijl Kevin Magnussen het met P13 moest doen. Beide auto's waren onzichtbaar gedurende de race en kregen het niet voor elkaar in de buurt van de punten te komen. In 2022 hield het team nog tien punten over aan de openingsrace, nu dus nul.