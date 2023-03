Stand IndyCar: valse start VeeKay in St. Petersburg, Ericsson slaat als eerste toe

Lars Leeftink

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend begon aan het nieuwe seizoen en Max Verstappen daar succesvol was, ging het voor een andere Nederlander tijdens de start van het nieuwe IndyCar-seizoen een stuk minder goed. Een overzicht van de stand van zaken in IndyCar na de eerste race van 2023.

De eerste race werd zondagavond verreden in St. Petersburg. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay al niet zo fantastisch. Er was genoeg snelheid om serieus mee te doen voorin, maar in een poging om de laatste zes te bereiken werd hij door auto's geblokkeerd. Tijdens de race reed VeeKay lang in de top tien, maar raakte hij na 42 rondjes betrokken bij een heftige crash. Door deze crash scoorde hij nul punten. In totaal zouden 27 coureurs punten scoren tijdens het openingsweekend. Marcus Ericsson, voormalig F1-coureur, schreef de race op zijn naam. Pato O'Ward en Scott Dixon zouden op de tweede en derde plaats eindigen. Naast VeeKay maakten ook Romain Grosjean, Colton Herta en Simon Pegenaud met nog zes coureurs de openingsrace niet af. Zie de crash van VeeKay (de auto die als eerste in de bandenstapel terechtkomt) hieronder.

Stand

In de stand staat Ericsson met 51 punten bovenaan, met O'Ward op P2 (41 punten) en Dixon op P3 (36 punten). Alexander Rossi en Callum Ilott zijn met 36 punten en 32 punten verder de enige coureurs die boven de 30 punten zitten na het openingsweekend. De top tien wordt afgemaakt door Graham Rahal (28 punten), Will Power (26 punten), Alex Palou (24 punten), Christian Lundgaard (22 punten) en David Malukas (21 punten). Ook Scott McLaughlin (20 punten) komt nog op of boven de 20 punten uit na het eerste raceweekend.

Bij de constructeurs staat Honda met 91 punten nu 19 punten voor op Chevrolet, dat 72 punten veroverde tijdens het openingsweekend. Zes coureurs in de top tien zijn van Honda, terwijl er vier coureurs van Chevrolet waren die aan het einde van de race in de top tien stonden.