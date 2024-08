Logan Sargeant vertrekt bij het team van Williams en zijn vervanger is Formule 2-coureur Franco Colapinto. Volgens berichten was James Vowles echter liever voor Liam Lawson gegaan, maar zat Red Bull Racing in de weg bij de overgang van de Nieuw-Zeelander. Welkom bij GPFans Recap. De serie waar wij het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

